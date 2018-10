Das Leruteam 2 aus Ruprechtshofen war das Veranstalterteam des letzten Laufs der Rallycross-Saison. Da gab sich auch ORF-Experte und Ex-Formel-1-Pilot Alexander Wurz die Ehre und trat in der Klasse der Supercars an. Dieser zeigte sein Talent im Rallycross und holte sich den Sieg vor dem mehrfachen Staatsmeister Alois Höller.

Doch in der neu adaptierten MJP Raxing Arena in Fuglau stand auch Karl Schadenhofer mit seinem VW Golf im Mittelpunkt. Seit dem Rennen in Melk war ihm der österreichische Staatsmeistertitel in seiner Klasse sicher. Doch in Fuglau ging es für den Landfriedstettner um den Meistertitel in der tschechischen Meisterschaft.

Das Unterfangen war nicht gerade leicht. In den Vorläufen belegte Schadenhofer zwei Mal den Rang zwei sowie einen dritten Platz. Im Semifinalenale setzte sich der Rallycrosser souverän durch. Im Finale hatte der Landfriedstettner hart zu kämpfen und sicherte sich erst in der Endphase den Sieg vor dem Slowaken Miroslav Pospichal und dem Tschechen Tomas Micik. Sein schärfster Konkurrent um den Meistertitel Ales Kubik landete auf dem fünften Endrang. Somit war Karl Schadenhofer sein siebenter Titel sicher.

Andreas Hipfl ging in Fuglau im Kfz1.com-Cup an den Start und schaffte den Sprung ins Finale. Dabei hatte dieser mit der Fahrroute zu kämpfen. „Die Strecke war sehr schwierig zu fahren. Einige Kurven waren trocken, andere nass“, erklärte Andreas Hipfl. Dadurch kam es zu einigen Positionswechseln. Am Ende reichte es für den fünften Rang im A-Finale. Damit sicherte sich Hipfl jedoch den zweiten Gesamtrang im Kfz1.com-Cup hinter der Rallycross-Legende Sepp Strobl. „Ich bin zufrieden“, resümierte Hipfl.