300 Besucher ließen sich das Wakeboard-Event in Marbach nicht entgehen. Auch wenn das Wetter mit wiederkehrendem Regen nicht ganz mitspielte. So wurden die einzelnen Qualifikationsläufe gleich zu den Finale. „Es wäre nicht anders gegangen. Aber wichtig ist, dass das Wasser flach ist – es hätte schlechter sein können“, erklärt Roland „Luie“ Loidhold, Ex- und nunmehriger Vize-Obmann des Veranstaltervereins WSC „Wakesharks“ Marbach.

Der Bewerb zählte sowohl für den Austrian Wakeboard Cup als auch für den Danube Cup. 40 Starter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz maßen sich. Und die Lokalmatadore konnten auftrumpfen. Florian Gruber vom WSC Marbach entschied die Klasse Masters Men für sich, sein Klubkollege Helmut Nagl belegte Rang drei.

"Ich bin stolz, dass wir so viele Mädels und viel Nachwuchs haben"

Der Marbacher Benjamin Parich holte sich in der U14-Klasse ebenso Platz zwei wie Hanna Buschenreithner vom WSC Marbach in der Kategorie Open Women. Bei den Beginnern der Klasse Novice Men stand Alex Kittl vom FZSV Ybbs ganz oben am Podest. Sein Vereinskollege Alex Eplinger belegte in der Open-Men-Klasse den zweiten Rang.

Loidhold blickt nicht nur auf ein gelungenes Event zurück, sondern hebt vor allem die Arbeit mit der nächsten Generation hervor. „Ich bin stolz, dass wir so viele Mädels und viel Nachwuchs haben. Wir stecken sehr viel Energie in die Jugendarbeit – es ist ja auch ein junger Sport“, lacht Loidhold.