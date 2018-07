Auf dem Kopf. Lokalmatador Dominik Eder hatte in der Qualifikation mit schweren Bedingungen zu kämpfen, kam aber dennoch auf Rang fünf. | Raimund Bauer

Auch der Regen vermieste die Stimmung bei der Heimkehr des River Rumbles in Marbach nicht. „Es hat sogar mehr Zuschauer angelockt“, freute sich Organisator Helmut Nagl von den Wakesharks aus Marbach. Während in den letzten beiden Jahren im Rahmen des Seebebens die Wakeboard-Bewerbe in Wörth am See stattfanden, war dieses Mal wieder Marbach der Austragungsort der Staatsmeisterschaften.

Bei den Herren verteidigte Philipp Hofer seinen Titel aus dem Vorjahr. Der Kärntner überzeugte sowohl in der Qualifikation als auch im Finale. Dabei waren die Bedingungen nicht immer von Vorteil. „Der aufkommende Ostwind hat es in der Qualifikation schwierig gemacht. Aber nach dem Regen war die Donau wieder perfekt“, erklärte Helmut Nagl. Die Lokalmatadoren Alexander Eplinger und Dominik Eder verpassten das Podest mit den Rängen vier und fünf nur knapp. Auch bei den Damen war eine Kärntnerin nicht zu schlagen. Mara Salmina war für die Konkurrenz nicht zu bezwingen. „Die Kärntner-Phalanx haben wir leider nicht durchbrochen“, sagte Nagl, der sich aber für zwei Fahrerinnen der Wakesharks mitfreute. Hanna und Nina Buschenreithner belegten die Ränge zwei und drei. Doch auch Helmut Nagl durfte sich bei den Masters über einen dritten Rang freuen. „Die Entscheidung, wieder nach Marbach zu gehen, war richtig. Wir werden nächstes Jahr weiter machen“, stellte Nagl bereits in Aussicht.