Mit dem Board über über die Donau und Tricks bei hohen Luftständen zeigen. Dafür steht das River Rumble der WSC Wakesharks Marbach/Donau. Die Veranstalter kehren nach der Zusammenarbeit mit dem Jetski-Club Rennsprit vom Lasselsberger-Teich wieder zurück an die alte Wirkungsstätte.

Am 13. und 14. Juli zeigen die besten Wakeboarder des Landes ihr Können. Während die Teilnehmer am Freitag den ganzen Tag für das Training nutzen können, startet am Samstag ab 9 Uhr die Qualifikation. Die Finaleläufe gehen dann ab 15 Uhr beim Hafengelände in Marbach über die Bühne. Die Wakeboard-Staatsmeisterschaft hat aber nicht nur sportlich ihre Reize zu bieten. Am Freitag spielen King Luie sowie Side Effect groß auf. Am Samstag folgen die Acts Big Bad Shikin und Howlin Lou and His Whip Lovers. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.