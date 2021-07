„Es war fast so wie früher. Zwei Tage lang haben wir Corona fast vergessen können“, freut sich Wakesharks-Obmann Jakob Grafeneder nach dem gelungenen und bestens besuchten „River Rumble“ am vergangenen Wochenende. „Alle Maßnahmen konnten umgesetzt werden. Einen herzlichen Dank an alle Helfer, die uns unterstützt haben, und unsere Sponsoren.“

„Aber wir haben es geschafft, so gut es ging für faire Bedingungen zu sorgen.“ Jakob Grafeneder

19 Fahrer hatten sich in Marbach eingefunden. Am Freitag stand das Training am Programm, am Samstag dann bei strahlendem Sonnenschein die Qualifikations- und Finalläufe. Die Bedingungen am Samstag waren aber nicht einfach. „Wegen des Ostwindes war das Wasser recht wellig“, erklärt Grafeneder. „Aber wir haben es geschafft, so gut es ging für faire Bedingungen zu sorgen.“

Bei den Open Men war Nico Juritsch (UWSC Velden) wieder eine Klasse für sich. Bester Bezirksfahrer war Alex Eplinger vom FZSV Ybbs, bester Lokalmatador der erst 13-jährige Benjamin Parich. Weil es sonst niemanden in seiner Altersgruppe gab, startete er bei den Open Men. „Er hat sich wacker geschlagen für sein Alter“, applaudierte Grafeneder.

Die Klasse der Open Women gewann Juritschs Vereinskollegin Mara Salmina, gefolgt von den beiden Wakesharks Hanna Buschenreithner und Johanna Koch. Bei den Masters (über 30) siegte der Schweizer Rico Bärtsch vor Wakeshark Florian Gruber und FZSV-Ybbs-Rider Alex Kittl.