Emma Gutsjahr verpasste Medaille bei U19-EM

„Am Samstag im Vorlauf schafften wir direkt den Einzug ins Finale“, strahlte die Pöchlarnerin Emma Gutsjahr. Bei den U19-Europameisterschaften in Italien lieferten Gutsjahr und Haider (RV Wikings Linz) im Vorlauf eine so gute Zeit ab, dass Medaillenchancen realistisch waren. „Unser Ziel war es, den Finaleinzug unter die Top-Sechs zu schaffen. Dass wir wirkliche Medaillenchancen hatten, kam überraschend“, berichtete Gutsjahr. Im Finale selbst mussten sie den dritten Rang mit einer knappen Sekunde Rückstand an Litauen abgeben. Die Österreicherinnen benötigten 7:17 Minuten für die 2.000 Meter. Zu den Siegerinnen kürte sich das griechische Boot mit einer Zeit von 7:05 Minuten.

Gutsjahr und Haider ruderten zum ersten Mal in den Osterferien gemeinsam. „Das hat von Anfang an gut funktioniert, wir haben schnell zusammengefunden und auch einen ähnlichen Rhythmus.“ Das österreichische Team fuhr am Donnerstag nach Italien, absolvierte Trainings und startet am Samstag mit den Vorläufen. Neben dem Mädels-Team gingen noch zwei Männer-Teams an den Start, die beide ebenso den Einzug ins A-Finale schafften.

In den kommenden Wochen wird weiterhin brav trainiert, bevor Gutsjahr bei der internationalen Regatta in Bled in Slovenien an den Start gehen wird. Großes Ziel ist, sich für die Junioren-Weltmeisterschaften zu qualifizieren. „Mit dem vierten Platz bei der EM und einer guten Leistung in Slowenien hoffen wir auf eine Nominierung“, berichtete Gutsjahr.