Indoor-Meisterschaft: Quantensprung und Talentprobe

Corona verhinderte zwar ein Zusammenkommen im oberösterreichischen Seewalchen am Attersee, davon ließen sich die Ruder-Asse aber nicht abhalten: Quer durch Österreich stieg in den einzelnen Bootshäusern „dezentral“ die 33. Österreichische Indoor-Rudermeisterschaft. Unter Schiedsrichter-Aufsicht wurde am Ergometer um die Medaillen gerudert. Und Medaillen gab‘s für die Bezirksruderer viele!

URV-Pöchlarn-Aushängeschild Emma Gutsjahr holte sich bei den Juniorinnen A den zweiten Platz hinter der Villacherin Selina Bugelnig. Noch viel mehr als die Platzierung sorgt aber die Zeit für Freude. „Das Ziel war, die persönliche Bestzeit zu verbessern“, erklärt Trainer Gerhard Wolfsberger im Gespräch mit der NÖN. Und das gelang Gutsjahr sensationell. Ihre Bestzeit aus dem Vorjahr von 7:33 Minuten unterbot sie um ganze 14 Sekunden auf 7:19 Minuten. „Das ist ein Quantensprung“, sagt Wolfsberger.

Gutsjahr befindet sich schon intensiv in der Vorbereitung für die Junioren-EM und -WM im Mai beziehungsweise Juli in Italien. Und da ist das Ruderergometer gar nicht die erste Wahl beim Training. Bei den rund 15 Stunden Training pro Woche dominieren Kraftkammer und Langlaufen. Gutsjahr verbrachte zuletzt etwa auch ein zehntägiges Trainingslager im Osttiroler Obertilliach. Denn in nicht einmal zwei Monaten beginnt bereits die Qualifikation für die internationalen Top-Events. „Deshalb müssen wir bald so viele Kilometer wie möglich im Boot absolvieren. Und dafür arbeiten wir an der Form“, freut sich Wolfsberger, dass Gutsjahr nun schon erste Früchte der Arbeit ernten konnte.

Ebenfalls höchst erfolgreich waren die Athleten der Ruder Union Melk bei der Indoor-Meisterschaft unterwegs. Nur sechs Hundertstelsekunden fehlten Clara Berger auf Rang zwei – Bronze für die Loosdorferin bei den Leichtgewichtsfrauen mit 7:34,8 über 2.000 Meter! 25 Teilnehmerinnen maßen sich beim Einzelbewerb über 1.000 Meter. Mavie Haydn (4:07,5), Luisa Köck (4:11,2) und Elisabeth Köck (4:19,5) konnten sich im Mittelfeld gut behaupten.

Voller Medaillensatz in den Mannschaftsbewerben

Bei den Indoor-Meisterschaften stand neben den Einzelbewerben auch die Schulmeisterschaft als Mannschaftsbewerb auf dem Programm. Drei Mannschaften mit Schülerinnen und Schülern des Stiftsgymnasiums Melk, der HTL St. Pölten und des Gymnasiums St. Pölten – insgesamt 18 Teilnehmer – ruderten im Melker Bootshaus zu Bestleistungen.

Aus je vier Ruderern bestand ein Team, wobei jeder 500 Meter am Ergometer rudern musste. Bronze gab’s mit einer Durchschnittszeit von 2:05,1 Minuten für die Schüler des Jahrgangs 2008 und jünger. Silber holten die Schülerinnen des Jahrgangs 2008 und jünger mit einer Zeit von 2:07,4. Die Schülerinnen des Jahrgangs 2006/07 triumphierten mit einer Zeit von 2:06,1 und jubelten über Gold.

Ruder-Union-Melk-Obfrau Elisabeth Berger stand die Freude ins Gesicht geschrieben: „Damit hat die Saison ganz toll begonnen und die Schülerinnen und Schüler waren mit vollem Einsatz dabei. Bald geht’s wieder auf’s Wasser und hoffentlich bietet das heurige Jahr noch mehr sportliche Events.“