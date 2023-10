Melker und Pöchlarner Ruderasse schlagen zu

Die Rudersaison hat mit den Landesmeisterschaften für Niederösterreich und Wien noch einmal auf die Alte Donau nach Wien gelockt. Und es war vor allem für die Bezirksvereine – Union Ruderverein (URV) Pöchlarn und Ruder Union Melk – ein fulminantes Saisonfinish.

Insgesamt neun Titel hat der URV Pöchlarn mit nach Hause genommen. Wie erwartet hat Emma Gutsjahr als frisch gebackene Staatsmeisterin im Frauen-Einer aufgetrumpft: Die 19-Jährige holte sich souverän den NÖ-Titel im Frauen Einer, gewann dann mit Caroline Emsenhuber auch den Doppelzweier und gemeinsam mit Caroline Emsenhuber, Lara Öckmayer und Lisa Simetzberger den Doppelvierer.

Gold für Pöchlarn im Doppelvierer: Emma Gutsjahr, Lara Öckmayer, Lisa Simetzberger, Caroline Emsenhuber (von rechts). Foto: Foto:

Bei den Herren gewannen Markus Mandic und Alexander Rath den Männer-Zweier ohne Steuermann. Der Titel im Männer-Achter in der Besetzung Alexander Rath, Roland Tomaschko, Franz Fischer, Julian Haabs, Daniel Groiß, Andreas Trauner, Walter Schweifer, Markus Mandic, Steuermann Paul Gutsjahr war wie schon in den letzten Jahren ebenfalls eine Beute der Pöchlarner Herren.

Neun Landesmeistertitel und zahlreiche weitere Spitzenplätze erreichte der Union Ruderverein Pöchlarn auf der Alten Donau in Wien. Pöchlarns Bürgermeisterin Barbara Kainz, Alex Rath, Roland Tomaschko, Markus Mandic, Lisa Simetzberger, Elias Öckmayer, Andi Trauner, Emma Gutsjahr, Daniel Groiss, Caroline Emsenhuber, Lara Öckmayer, Julian Haabs, Mia Profoss, Franz Fischer, Gerhard Wolfsberger und Paul Gutsjahr (von links). Foto: Manfred Taschler

Hervorragende Ergebnisse lieferte wie schon in den Wochen davor auch der Pöchlarner Nachwuchs. Im Schüler-Einer kürte sich Elias Öckmayer knapp vor Paul Gutsjahr zum Landesmeister. Zusammen dominierten sie das Rennen im Schüler-Doppelzweier. In der höheren Klasse gewannen Paul und Elias Silber im Junioren-Doppelzweier. Bei den Juniorinnen holte Lara Öckmayer den Titel im Einer und überraschenderweise mit der Newcomerin in der Pöchlarner Nachwuchsmannschaft Mia Profoss auch den Doppelzweier. Profoss startete auch im Schülerinnen Einer und belegte nach dem Vorlaufsieg den dritten Platz im Finale A. „Somit waren Emma Gutsjahr und Lara Öckmayer mit je drei Landesmeistertiteln Pöchlarns Titelhamsterinnen“, gratuliert Trainer Gerhard Wolfsberger.

Melker Doppelsieg im Schülerinnen-Einer

Topplätze und viel Edelmetall erruderten auch die Talente der Ruder Union Melk. Mavie Haydn und Pauline Ullmann sicherten sich im Schülerinnen-Einer nach spannenden Vorläufen einen Platz im A-Finale und konnten sich dort erfolgreich durchsetzen: Gold und Silber! Im Schülerinnen-Doppelzweier konnten Mavie und Pauline den zweiten Platz und Ella Rath mit Charlotte Köck den dritten Platz erreichen. „Eine hervorragende Leistung beider Boote!“, lobt Obfrau und Trainerin Elisabeth Berger.

Beim Juniorinnen-Doppelzweier konnten sich Luisa und Elisabeth Köck Rang drei sichern. Ebenfalls einen dritten Platz im A-Finale erreichte Luisa Köck, ihre Schwester Elisabeth ruderte auf Platz eins im B-Finale. „Aber auch in den Großbooten konnten unsere Mädchen zeigen, was sie drauf haben. Hier ist neben guter Technik und Kraft auch die Harmonie im Boot für eine gute Leistung entscheidend“, erklärt Berger. Die Melker Ruderasse triumphierten: Mavie, Pauline, Charlotte und Ella sowie Gloria Urdl als hervorragende Steuerfrau holten den Titel im Schülerinnen-Doppelvierer zum zweiten Mal in Folge für Melk.

Die erfolgreiche Abordnung der Ruder Union Melk: Charlotte Köck, Gloria Urdl, Ella Rath, Pauline Ullmann, Mavie Haydn (vorne, v. l.), Elisabeth Berger, Rosa Scherrer, Emma Zöchling, Luisa Köck und Elisabeth Köck (hinten, von links). Foto: Ruder Union Melk

Hervorragend schlug sich auch der Melker Juniorinnen-Doppelvierer: Luisa und Elisabeth Köck, Rosa Scherrer und Emma Zöchling erreichten den zweiten Platz. Rosa und Emma verstärkten auch noch die Mannschaft im Niederösterreicherinnen-Achter, wo sie gegen die Wiener Boote den zweiten Platz errangen.

Melks Clara Berger (rechts) holte mit Laura Boyer Rang zwei. Foto: Fotos:

Clara Berger startete bei den Wiener Landesmeisterschaften, die traditionell gemeinsam mit den Niederösterreichischen abgehalten werden. Hier gelang es ihr, den zweiten Platz im Frauen-Doppelvierer zu erreichen und sie verfehlte nur ganz knapp den Sieg im Doppelzweier – Silber.