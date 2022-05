Perfekte Generalprobe von Gutjahr/Haider

Werbung

„Sie haben wirklich alle Erwartungen übertroffen.“ Gerhard Wolfsberger war außer sich vor Freude, schließlich hatte sein Schützling, Emma Gutsjahr, in München groß aufgezeigt.

Die Pöchlarnerin maß sich zusammen mit ihrer neuen Linzer Partnerin Greta Haider (die NÖN berichtete) bei der renommierten internationalen Junioren-Regatta – der am stärksten besetzte Bewerb nach Europa- und Weltmeisterschaft. Am Samstag finishte das Duo in ihrem Doppel-Zweier über die 2.000 Meter im schweren Vorlauf auf Rang drei, im B-Finale schrammten sie am ersten Platz vorbei.

Noch erfreulicher war der Sonntag: Da ließen Gutsjahr/Haider die Konkurrenz um über acht Sekunden hinter sich.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die U19-EM von 21. bis 22. Mai im italienischen Varese, zu der Gutsjahr und Haider aufbrechen werden. „Und ich glaube, sie fahren nicht ganz chancenlos dorthin“, ist Trainer Gerhard Wolfsberger – in positiver Zurückhaltung – zuversichtlich.