Was hatten die Regatten in Klagenfurt und München mit der EUROW in Linz/Ottensheim gemeinsam? Die Spitzenplätze der Pöchlarner Ruderer. Vor allem Günter Fischhuber. Dieser ging im schweren Junioren-A-Einer an den Start. Die Vorläufe am Samstag waren für den Pöchlarner Sportler kein Hindernis. Im A-Finale sprang schlussendlich der dritte Platz heraus. Beim großen Finale am nächsten Tag holte er sich überlegen den Sieg.

Emma Gutsjahr zeigte ihr Können im Schülerinnen-Einer. Mit einem Vorlaufsieg gelang ihr der Einzug ins Finale A. „Sie zeigte ein beherztes Rennen und sicherte sich Bronze“, berichtete Trainer Gerhard Wolfsberger. Philine Hölzl zeigte im Uniorinnen-B-Einer ebenfalls auf. Mit einem zweiten Platz im Vorlauf gelang auch ihr der Sprung ins A-Finale. Sie wiederholte zwar ihre starke Leistung aus dem Vorlauf, dennoch reichte es nicht für das Treppchen. Am Ende belegte die junge Ruderin den undankbaren vierten Platz. „Dabei war der Rückstand auf Silber wie in Klagenfurt sehr gering“, erläuterte Wolfsberger. Das Duo Julian Haabs und Daniel Groiss nahmen den Junioren-Doppelzweier in Angriff. In ihren Läufen sprang jeweils der fünfte Platz heraus.

Der nächste Einsatz für die Ruderer des URV Pöchlarn erfolgt Mitte Juni in Wien. Da werden die jungen Sportler bei einer internationalen Regatta teilnehmen.