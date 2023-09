Pöchlarner Talente rudern aufs Stockerl

Die beiden Nachwuchssportler wurden im Schüler-Doppelzweier vom Landestrainer Wolfgang Sigl für die Region Wien/NÖ nominiert. Wie sich herausstellte, mit vollem Erfolg. Bei diesem Bewerb starteten Rudererinnen und Ruderer der Klassen U14 und U16 aus Friaul Venezia, Veneto, Istra I Hrvatsko Primorje, Kärnten, Oberösterreich, Wien und Slowenien. Bis zum Schluss kämpften die Boote in einem Kopf an Kopf Rennen um die Medaillen. Die ersten vier Boote überquerten innerhalb von nur zwei Sekunden Abstand die Ziellinie. Friaul Venezia siegte in 3:31,67 Minuten, vor Slowenien in 3:32,50 Minuten und den Pöchlarnern in 3:32,95 Minuten.

Die Ruderer Öckmayer und Gutsjahr freuten sich ebenso wie Nachwuchstrainer Andreas Trauner und der Landestrainer über den großen Erfolg. Noch größere Freude herrschte bei der Verkündung am Wettkampftag, dass die Sportler den Sieg der Region Wien/NÖ in der Mannschaftswertung holen konnten.