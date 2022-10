Pöchlarner Titeljubel bei Staatsmeisterschaften

Werbung

Die Ruderelite aller Alters- und Bootsklassen hat sich in Linz/Ottensheim versammelt, um bei den 95. Österreichischen Meisterschaften um die Titel zu kämpfen. Für den Union Ruder Verein (URV) Pöchlarn hätte das Wochenende auf der WM-Strecke nicht besser laufen können.

Mit dem klaren Ziel, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, fuhr Emma Gutsjahr nach Oberösterreich. Die Vorzeichen waren für die Juniorinnen-EM-Vierte und Juniorinnen-WM-Neunte aber nicht ideal – wegen der bereits langen Saison und weil Gutsjahr vor wenigen Wochen an Corona erkrankt war und damit ihr Training pausieren musste. Davon ließ sich das URV-Aushängeschild aber nicht aufhalten: Gutsjahr war im Juniorinnen-A-Einer über die 2.000 Meter nicht zu schlagen, verwies die Boote von RV Villach und LIA Wien auf die Plätze und holte sich damit den Österreichischen Meistertitel – zum vierten Mal in Folge. „Emma konnte somit in den vergangenen vier Jahren alle Österreichischen Meistertitel im Einer in allen Juniorenklassen nach Pöchlarn holen. Eine höchst bemerkenswerte Leistung, die ihresgleichen sucht“, gratulierte Trainer Gerhard Wolfsberger, gleichzeitig Sportwart bei den Nibelungenstädtern. Es war zudem Emmas letzter ÖM-Auftritt bei den Juniorinnen: Die 19-Jährige startet nächste Saison in der U23-Klasse. „Man kann wirklich von einer Topsaison sprechen, mit einem super Abschluss“, resümiert Wolfsberger die vergangenen Monate mit den zahlreichen Siegen und internationalen Topergebnissen von Gutsjahr.

Routiniers rudern im Achter sensationell zu Gold

Das war aber nicht der einzige Titel, den die Pöchlarner Abordnung in Ottensheim erruderte. Alexander Rath, Gerhard Wolfsberger, ÖVP-Vizebürgermeister Markus Mandic, Roland Tomaschko, Franz Fischer, Andreas Trauner, Walter Schweifer, Hannes Amashaufer und Steuermann Paul Gutsjahr traten im Männer-Masters-Achter-Klasse D an. „Alleine die Tatsache, dass ein kleiner Verein wie Pöchlarn einen reinen Vereinsachter bei Österreichischen Meisterschaften an den Start bringen kann, ist schon als Sensation zu bewerten“, sagt Wolfsberger. Und die URV-Routiniers machten die Entscheidung zu einem packenden Rennen, in dem sie sich gegen die größten Konkurrenten auf Gold, vom Wiener Ruderklub Donaubund, durchsetzten. Rang drei holte zudem die Mannschaft Franz Fischer, Roland Tomaschko, Walter Schweifer und Andreas Trauner im Masters-Doppelvierer der Klasse C.

Grund zum Jubeln hatte ebenfalls der Pöchlarner Nachwuchs. „Höchst erfreulich war auch die Tatsache, dass wir nach vielen Jahren Abwesenheit wieder Boote bei den Jüngsten an den Start bringen konnten“, bedankt sich Wolfsberger bei URV-Schülertrainer Andreas Trauner. Lara Öckmayer schrammte im Schülerinnen-Einer nach einem starken Vorlauf am A-Finale vorbei und belegte schlussendlich im B-Finale den dritten Rang. Paul Gutsjahr und Elias Öckmayer maßen sich im Schüler-Doppelzweier gleich mit den stärksten Booten und landeten im Finale C, das sie dank eines starken Rennens mit großem Vorsprung gewinnen konnten. Wolfsberger zeigt sich mehr als zufrieden: „Wir sind stolz auf die gesamte Mannschaft und freuen uns über die gezeigten Leistungen.“

Zum Saisonabschluss warten nun am kommenden Wochenende die NÖ Landesmeisterschaften auf der Alten Donau in Wien.