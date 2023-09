Pöchlarnerin Emma Gutsjahr rudert in die U23-Europaspitze

Es hätte eigentlich nur ein Übergangsjahr sein sollen für Emma Gutsjahr. Die 19-jährige Ruderin des URV Pöchlarn rudert seit diesem Jahr in der U23-Klasse und hat zudem im Frühjahr die Matura absolviert. Trotzdem hat Gutsjahr nun nahtlos an ihre Erfolge bei der U19-Welt- und Europameisterschaft im vergangenen Jahr angeschlossen.

Nach dem 15. Platz bei der U23-WM in Bulgarien im Juli hat Gutsjahr nun die U23-EM im deutschen Krefeld in Angriff genommen. Zunächst hatte sie aber mit den Bedingungen zu kämpfen. „Emma fand am Samstag im Vorlauf bei widrigen Wasser- und Windverhältnissen nur sehr schwer in den Wettkampf“, schildert Trainer Gerhard Wolfsberger vom URV Pöchlarn. Gutsjahr konnte sich damit nicht direkt für das Semifinale A/B qualifizieren. Am Nachmittag schaffte sie dann aber über den Hoffnungslauf doch noch den Sprung in die Top Zwölf.

Nur eine Sekunde zurück

Im Semifinale am Sonntag konnte Gutsjahr dann wieder ihr ganzes Können zeigen. „Sie ruderte ein tolles Rennen“, applaudierte Wolfsberger. Gutsjahr ruderte einen starken Endspurt und verpasste nur um eine Sekunde den dritten Platz und damit den Einzug in die Top-Sechs, die das Finale A bestreiten. Als Vierte ging’s für Gutsjahr nun ins B-Finale.

Und da musste sie dem Einsatz zuvor doch etwas Tribut zollen. „In diesem Finale B war noch die Anstrengung des Semifinales zu spüren“, erzählt Wolfsberger. Trotzdem war Gutsjahr auf Augenhöhe mit den anderen Booten und finishte als Vierte. Damit belegte sie Gesamtrang zehn. Wolfsbergers Resümee fällt äußerst positiv aus: „Für ihr erstes U23-Jahr hat sich Emma sowohl bei WM als auch EM wirklich toll geschlagen. Die Trauben hängen international aber sehr hoch und es gilt in den kommenden Monaten noch viel an Trainingsarbeit zu leisten, um den Anschluss an die Spitze herzustellen.“

National wird Gutsjahr heuer noch an der Regatta in Villach, bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften sowie bei den NÖ Landesmeisterschaften an den Start gehen. Danach ist eine kurze Trainingspause geplant, bevor es in ein Frauen-Achterprojekt des Österreichischen Ruderverbands geht. Das Projekt startet mit einem zehntägigen Trainingslager in Deutschland.