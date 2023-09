Pöchlarnerin Emma Gutsjahr setzt sich die Krone auf

Gold kennt Emma Gutsjahr von den Staats- und Österreichischen Meisterschaften: Viermal hat sich die Pöchlarnerin schon den Titel bei den Juniorinnen geholt. Mit nun 19 Jahren trat Gutsjahr erstmals im Frauen-Einer in der allgemeinen Klasse an.

Die Bedingungen auf der Neuen Donau in Wien forderten Gutsjahr allerdings. „Wie so oft heuer war Gegenwind, was ich nicht so gerne habe. Aber es war in Ordnung – und es ist natürlich für alle gleich“, erzählt die URV-Pöchlarn-Athletin. In die Karten spielte Gutsjahr aber, dass die Favoritinnen Magdalena und Katharina Lobnig sowie Lara Tiefenthaler nicht am Start waren. „Dadurch war das Ziel, eine Medaille beziehungsweise den Titel zu holen“, erzählt Gutsjahr. Und sie nutzte ihre Chance.

Die Europameisterin abgehängt

Die ersten 1.000 Meter war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Chiara Halama vom Korneuburger Ruderverein Alemannia. Die letztjährige Europameisterin im Coastal Rowing lieferte Gutsjahr ein heißes Duell – aber nur bis zur Hälfte des Rennens. „Bei den zweiten ‚Tausend‘ habe ich dann gut wegfahren können“, blickt Gutsjahr zurück. Schlag für Schlag baute Gutsjahr ihre Führung aus – und fuhr mit der Gesamtzeit von 8:57:66 Minuten ins Ziel, über sieben Sekunden vor Halama und fast eine halbe Minute vor der Drittplatzierten Laura Piontek-Bakic vom Wiener Ruder Club Donaubund. Gutsjahr kürte sich damit bei ihrem ersten Antreten in der allgemeinen Klasse zur österreichischen Staatsmeisterin.

Emma Gutsjahr trotzte dem Gegenwind. Foto: URV Pöchlarn

Und es war auch ein besonderes Gefühl im Ziel, schildert Gutsjahr, wenngleich sie auf den Titel gehofft hatte: „Es war schon sehr cool. Aber es war dieses Mal ganz eigenartig, weil ich ein paar Tage zuvor schon gewusst hatte: Okay, die Chance will ich nutzen. Im Ziel war es dann die Bestätigung: Ja, ich habe es geschafft“, strahlt Gutsjahr.

Gold! Emma Gutsjahr mit Trainer Gerhard Wolfsberger (links) und Vater Andreas Trauner. Foto: URV Pöchlarn

Starke Auftritte der URV-Talente

Neben Gutsjahr zeigten auch die Nachwuchsruderinnen und -ruderer des URV Pöchlarn Topleistungen. Elias Öckmayer startete im Schüler-Einer und verpasste mit Rang drei im Vorlauf nur knapp das A-Finale. Im Finale B zeigt er ein hervorragendes Rennen und überquerte als Sieger die Ziellinie. Somit erruderte er den siebten Gesamtrang.

Paul Gutsjahr musste den Einerbewerb bei den Schülern krankheitsbedingt auslassen. Immerhin konnte er aber gemeinsam mit Elias Öckmayer am Sonntag im Schüler-Doppelzweier starten. Wegen der fast zweiwöchigen krankheitsbedingten Trainingspause hatten die beiden im Vorlauf noch Anlaufschwierigkeiten. Gegen stärkste Konkurrenz sicherten sie sich dennoch mit Rang vier den Einzug ins Finale B. Dort zeigten Gutsjahr/Öckmayer wieder ihre gewohnte Klasse und gewannen dieses Rennen sicher – Gesamtrang sieben. Mit der geruderten Zeit hätten sie im Finale A den dritten Rang belegt.

Lara Öckmayer stellte sich im Juniorinnen-B-Einer (14–16 Jahre) der Konkurrenz. Sie lieferte zwei sehr gute Rennen und kam bei schwierigen Verhältnissen im Vorlauf sowie im Finale B jeweils auf Rang vier. Das bedeutete schlussendlich den zehnten Gesamtrang in einem großen Starterfeld.

„Insgesamt ein tolles Ergebnis für den Verein“

„Insgesamt ein tolles Ergebnis für den Verein, vor allem natürlich für Emma, wenngleich der Schüler-Doppelzweier einerseits durch die Erkrankung von Paul sowie durch großes Auslosungspech im Vorlauf einer möglichen Medaille etwas nachtrauerte. Das Potenzial wäre vorhanden gewesen, das haben sie im bisherigen Saisonverlauf gezeigt“, gratuliert URV-Sportwart und Trainer Gerhard Wolfsberger den Pöchlarner Ruderassen.