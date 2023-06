Pöchlarnerin Gutsjahr einfach zu gut

„Für uns ist das Thema total überraschend gekommen“, lacht Trainer Gerhard Wolfsberger vom Union Ruderverein (URV) Pöchlarn. Sein Schützling, das 19-jährige URV-Aushängeschild Emma Gutsjahr, wurde vom österreichischen Ruderverband für die U23-Weltmeisterschaft in Plovdiv, Bulgarien, nominiert.

Überraschend deshalb, weil 2023 für Gutsjahr eigentlich nur ein Übergangsjahr ist. Nach ihrer Teilnahme bei U19-WM und -EM vergangenes Jahr ist Gutsjahr nun in die U23-Klasse aufgestiegen und hatte zudem die Matura zu absolvieren. „Das Ziel war, ohne Qualifikationsdruck in die U23 hineinzuschnuppern“, erklärt Wolfsberger. „In der U23 hängen die Trauben schon relativ hoch.“

Offenbar nicht zu hoch für Gutsjahr. Über den Winter trainierte sie extrem konsequent, arbeitete intensiv daran, ihre Physiologie zu verbessern, um dann im Sommer voll anzugreifen. Dann standen aber die ersten Tests am Programm: die internationale Regatta in Duisburg (Deutschland) und die ebenfalls international besetzte „Eurow“ in Linz/Ottensheim. Und Gutsjahr trumpfte auf: Im Duell mit der U23-Weltklasse aus zwölf Nationen ruderte Gutsjahr in Duisburg zu Rang fünf. In Ottensheim dominierte Gutsjahr dann die Damenklasse. Aber bereits der fünfte Platz in Duisburg war ausschlaggebend für die Nominierung: Gutsjahr rudert von 19. bis 23. Juli in Plovdiv im Einer gegen die U23-Weltelite. „Sich im Einer für die WM zu qualifizieren, ist schon sehr unwahrscheinlich. Dass sie es geschafft hat, ist eigentlich Wahnsinn“, zieht Wolfsberger den Hut.

Gegen die zum Teil überhaupt besten Ruderinnen der Welt hängen die Trauben dann definitiv hoch. Gutsjahrs Ziel ist trotzdem ambitioniert: Rang sieben bis zwölf, um den Sprung ins B-Finale zu schaffen.