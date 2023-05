Pöchlarnerin Gutsjahr glänzt zum Ruderstart

In Linz/Ottensheim ist endgültig der Startschuss für die neue Rudersaison gefallen: Die gesamte Elite des Österreichischen Ruderverbands fand sich an der WM-Strecke ein, um den ersten richtigen Test am Wasser über die normale Wettkampfdistanz von 2.000 Metern zu bestreiten.

Der Test wurde nach dem Modus Einzelzeitfahren, Semifinale und Finale ausgefahren. Die Sportlerinnen und Sportler stellen sich ausnahmslos in Kleinbooten – Einer im Skullbereich, Zweier ohne Steuermann im Riemenbereich.

Am Start stand auch Emma Gutsjahr, die heuer erstmals in der U23-Frauenklasse im Einer antritt. Und das Ass des Union Rudervereins (URV) Pöchlarn setzte zum Einstieg gleich ein Ausrufezeichen im Einzelzeitfahren. Gutsjahr konnte sich nahezu zeitgleich mit der Dritten – der Rückstand betrug nur zwei Hundertstelsekunden – den vierten Platz von 33 gewerteten Sportlerinnen sichern.

Nach Absage gleich im Finale A

Das gute Resultat war Gold wert: Nachdem aufgrund der starken Niederschläge und der damit verbundenen Schwemmholzverfrachtung das Semifinale ausfallen musste, war Gutsjahr mit Rang vier für das Finale A – Ränge eins bis sechs – qualifiziert.

Und im Finale zeigte sie erneut ein beherztes Rennen und belegte schlussendlich sensationell Gesamtrang vier von ursprünglich 42 gemeldeten Ruderinnen – hinter der früheren U23-Europameisterin Lara Tiefenthaler, der letztjährigen WM-Vierten Katharina Lobnig und ihrer letztjährigen Zweierpartnerin Greta Haider. In der Frauenklasse konnte Gutsjahr somit die Silbermedaille hinter Katharina Lobnig errudern.

„Ein wirklich starker Saisoneinstieg von Emma, obwohl sie sich gerade bei den letzten Vorbereitungen für die bevorstehenden Maturaprüfungen befindet“, freute sich Trainer Gerhard Wolfsberger.

Der nächste große Test wartet Mitte Mai mit der internationalen Regatta in Duisburg. Dort wird Gutsjahr wiederum im U23-Frauen-Einer antreten. Insgesamt könnte die Saison mehr bringen, als erwartet, wie Wolfsberger erklärt: „Eventuell kann doch noch eine U23-WM-Qualifikation erreicht werden, die aufgrund der Matura heuer nicht angestrebt wurde, aber jetzt aufgrund der guten Leistungen nicht mehr ganz ausgeschlossen wird.“