Pöchlarnerin Gutsjahr räumt vierfach ab

Was für ein Wochenende für Emma Gutsjahr: In der slowenischen Kleinstadt Bled ging eine stark besetzte Regatta über die Bühne, bei der sich die Pöchlarnerin mit ihrer Linzer Partnerin Greta Haider im Doppel-Zweier mit der internationalen Konkurrenz maß.

Schon den Vorlauf bei den Juniorinnen entschieden die beiden souverän für sich. Im ersten Finale konnten die Gegnerinnen den Junioren-EM-Vierten dann nur mehr von hinten zusehen: Mit einer Zeit von 7:42,46 Minuten benötigten Gutsjahr/Haider um fast 12,93 Sekunden weniger für die 2.000 Meter als das zweitplatzierte slowakische Boot. Der zweite Sieg bei den Juniorinnen war dann noch um einen Hauch eindeutiger: Gutsjahr und Haider finishten mit einem Vorsprung von exakt 13 Sekunden auf die ungarischen Silbermedaillengewinnerinnen.

Damit aber nicht genug, gingen die beiden zusätzlich in der allgemeinen Frauenklasse an den Start. Und diese Medaille glänzte fast noch mehr: Gutsjahr/Haider holten mit einer sensationellen Leistung Bronze – gute zehn Sekunden hinter dem ebenfalls österreichischen Duo Tabea Minichmayr und Katharina Lobnig sowie rund vier Sekunden hinter den Zweitplatzierten aus Ungarn.

Unterm Strich standen bei vier Starts damit drei Siege und der dritte Platz in der allgemeinen Klasse. „Es läuft gut“, lacht Gutsjahrs Trainer Gerhard Wolfsberger. Und dass es gut läuft, ist wichtig. Denn das URV-Pöchlarn-Talent und ihre Linzer Kollegin fahren Ende Juli zur U19-Weltmeisterschaft, die wie die U19-EM im italienischen Varese steigt. Kommendes Wochenende treten die beiden – vor allem aus Trainingszwecken – bei der international besetzten Regatta in Wien an. Wolfsberger: „Jetzt kommen wir in die heiße Phase.“