Ruder-WM als Highlight für Pöchlarnerin Emma Gutsjahr

Die Weltmeisterschaften der U23 im Rudern fanden in Plovdiv in Bulgarien statt. Emma Gutsjahr stand zum ersten Mal in der Altersklasse U23 am Start und hatte somit gegen einige ältere Athletinnen zu kämpfen. Der Pöchlarnerin gelang ein erfolgreicher Einstieg in die Meisterschaft.

Mit einem zweiten Platz im Vorlauf hinter Deutschland, vor Algerien, Dänemark und Tunesien, sicherte sie sich eine gute Ausgangsposition für den Hoffnungslauf am darauffolgenden Tag. Dabei hätte Gutsjahr zu Rang eins oder zwei rudern müssen, um sich für das Semifinale A/B zu qualifizieren und damit einen der ersten zwölf Endplatzierungen erreichen zu können. Dieses Vorhaben gelang der jungen Athletin jedoch nicht. Trotz Kältebad und kurzem Training am Vortag waren die Gegnerinnen aus den USA, Slowenien und Finnland zu stark.

Der Startschuss fiel bereits um 8.25 Uhr. Mit vollem Angriff startete Gutsjahr in das hart umkämpfte Rennen. Letztlich landete sie auf dem dritten Rang. Damit verpasste sie das erhoffte Semifinale A/B. Nur zwei Stunden nach dem Vorlauf wurde bereits das Semifinale C/D ausgetragen. „Beim letzten Rennen

bündelte sie all ihre Kräfte“Erneut an der Startlinie fuhr Gutsjahr ein souveränes Rennen, das sie auf Rang zwei hinter der Gegnerin aus Neuseeland beendete. Mit dieser Platzierung qualifizierte sie sich für das Finale C und damit die Endränge 13 bis 18 am nächsten Tag. „Beim letzten Rennen ihrer U23-WM bündelte Emma noch einmal all ihre Kräfte. Sie zeigte im Finale C ein sehr gutes Rennen und belegte nach hartem Fight Rang drei hinter Neuseeland und Lettland“, berichtete Trainer Gerhard Wolfsberger. Als krönender Abschluss fuhr sie zu einer klaren neuen persönlichen Bestzeit. Gutsjahr beendete die WM auf dem 15. Rang von 24 gemeldeten Booten.