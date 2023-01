Julian Piller vergoldet sich

Werbung

Der Melker Triathlet Julian Piller nutzt die niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Schwimmen schon seit mehreren Jahren als Einstieg in die Wettkampfsaison. Ebenso dient der Bewerb zur Formbestimmung im Schwimmen. Und seine Form kann sich sehen lassen. In der allgemeinen Klasse erkämpfte das 2004 geborene Nachwuchstalent über die 800-Meter-Freistil die Silbermedaille. Noch besser lief der Bewerb über 1.500-Meter-Freistil. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung in 17:14 Minuten krönte er sich erstmalig zum niederösterreichischen Landesmeister.

Damit bestätigte der Triathlet, dass er die letzten Monate Training, besonders im Bereich Schwimmen, bestens genutzt hatte. Nun steht ein zweiwöchiges Trainingslager am Programm, das wie gewohnt der Headcoach des Landesleistungszentrums Amstetten, Bernhard Keller, leitet.

Seit mehr als zehn Jahren steht Julian Piller bereits regelmäßig an der Startlinie verschiedener Wettkämpfe, meistens im Bereich Multisport wie Triathlon und Aquathlon. Nach Erfolgen wie dem österreichischen Junioren-Meistertitel oder österreichischer Meister im Team setzt sich der für die Sportunion RATS Amstetten startende Triathlet große Ziele wie die Qualifikation für die Junioren Europa- und Weltmeisterschaft 2023.