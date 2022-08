Saisonende für Petzenkirchner Motocross-Talent Reichenpfader

Werbung

Pech für Oskar Reichenpfader! Bei traumhaften Bedingungen ging der Petzenkirchner in Seitenstetten an den Start. Gleich in der Quali raste er zu einem Top-Ergebnis: Als Zwölfter in der höchsten Klasse, der MX-Open-Klasse, qualifizierte er sich für den ersten Lauf.

Dadurch top motiviert startete er in der Mostviertel-Arena ins Rennen. Und nach der ersten Runde überquerte Reichenpfader als Elfter die Ziellinie. In Runde zwei passierte es aber: Reichenpfader sprang bei einem Bergabsprung zu weit, kam mit seinem rechten Fuß von den Fußrasten hinunter und touchierte eine Holzwand. Das Rennen wurde abgebrochen, Reichenpfader mit einer Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert, wo er noch am Sonntag operiert wurde.

Die Debüt-Saison des Petzenkirchners in der höchsten Motocross-Klasse ist damit verfrüht vorbei.