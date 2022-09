Showdown auf der Donauwelle

Werbung

Trotz nasskalter Temperaturen ließen die Sportlerinnen und Sportler keine Herbstmüdigkeit aufkommen: Zahlreiche Paddelbegeisterte aus Wien, Graz, Lienz und Bratislava folgten der Einladung des Naturfreunde-Kanu-Clubs (NFKC) Ybbs, ans Donauufer nahe dem Bootshaus zu kommen.

Am Samstagvormittag stand der Slalom am Programm, nachmittags folgten die Regatta-Bewerbe in sieben Leistungsklassen. Die Ybbserinnen und Ybbser markierten dabei klar den Platzhirsch auf der Donauwelle: Sie sicherten sich den Tagessieg im Slalom und in der Regatta, der WM-Teilnehmer 2022 im italienischen Ivrea, Simon Zeitlhofer, trumpfte besonders auf. Er kürte sich in beiden Bewerben zum Ybbser Stadtmeister, Vereinsmeister und in der Regatta zum Naturfreunde-Bundesmeister.

Prominentes Publikum am Donauufer. Gerhard und Simon Zeitlhofer, Alexander Eplinger, SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner, SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll mit Paul Eplinger (v. l.). Foto: NFKC Ybbs

Dass sich Alexander Eplinger, WM-Teilnehmer von 2003 in Augsburg, die Ehre beim großen Ybbser Heimevent gab, sorgte für strahlende Gesichter. Er gewann die Masterwertung vor Jakob Grabner, Junioren-EM-Teilnehmer 2006 in Nottingham, sowie vor Wolfgang Kremslehner aus Wien. Auf den Plätzen fünf und sechs landeten Manfred Weinbacher und Rudi Lindorfer. Bei den Damen erreichte Leah Rinner jeweils den zweiten Platz, in der Regatta holte Sandra Schörghuber Bronze. Marcel Offner startete in der Jugendklasse – und wurde in beiden Bewerben Sechster.

Klare Angelegenheit im Mannschaftsbewerb

Uneinholbar im Mannschaftsbewerb war indes das Trio Eplinger-Grabner-Zeitlhofer: Sie gewannen diese Disziplin – weit – vor Wien und der zweiten Ybbser Mannschaft rund um das Gespann Lindorfer-Weinbacher-Wenzel.

Einen klaren Erfolg in der Regatta Masters feierte zudem der Obmann des NFKC Ybbs, Roman Engl. Er ließ Gernot Wenzel aus Lienz und Wolfgang Kremslehner klar hinter sich. Reinhard Herz „erpaddelte“ sich vor Manfred Weinbacher den vierten Platz.

Vor den Vorhang geholt wurden im Rahmen des Showdowns zudem der älteste Teilnehmer Rudi Lindorfer (Jahrgang 1955) – und auch die jüngste Teilnehmerin beim Spektakel, Marlies Kolar (Jahrgang 2015), freute sich über die Anerkennung.

„Es ist alles reibungslos abgelaufen. Wir haben dem schlechten Wetter getrotzt“, sagt Organisator Gerhard Zeitlhofer vom NFKC Ybbs mit einem Lächeln. „Das Starterfeld war sehr gut – es war wirklich eine wunderschöne Veranstaltung.“ Dass sein Sohn Simon so auftrumpfte, freute den Vater natürlich umso mehr: „Ein Riesenerfolg!“