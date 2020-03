20 Zentimeter Neuschnee sorgten für schwierige Pistenbedingungen bei den Slalom-Landesmeisterschaften in Annaberg. 37 Teilnehmer aus fünf Bundesländern waren in der Jugend- beziehungsweise Allgemeinden Klasse am Start.

Thomas Baireder duellierte sich bei den Herren mit David Reissner aus Kapfenberg sowie den Jugendlichen Yao Beneder aus Purgstall und Kilian Scheinhar aus Gresten. Nach dem ersten Durchgang lag Reissner mit neun Hundertstel noch auf Siegeskurs, Baireder griff im zweiten Durchgang aber an.

Und das machte sich für den Klein-Pöchlarner bezahlt: Im zweiten Durchgang ließ er Reissner keine Chance und sicherte sich mit vier Hundertstel die Goldmedaille, die seinen vierten Landesmeistertitel im Slalom und seinen neunten Landesmeistertitel insgesamt bedeutete.