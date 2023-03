Kemmelbacher Jerome Liedtke feiert Debütsieg

Werbung

Jerome Liedtke gräbt sein Gesicht tief ins Handtuch, während sich der Raum langsam leert. Der Kemmelbacher (Bezirk Melk) hat in Wien gerade seinen ersten Grand Prix der Austrian Snooker League gewonnen.

Der Sieg bedeutet Liedtke viel – nicht nur, weil es bereits sein sechstes Finale in der Austrian Snooker League war, sondern weil das Finale selbst zur Nervenprobe wurde.

Zuvor hatte er im Achtelfinale den Wiener Emanuel Stegmeier mit 4:2 geschlagen und war mit einem anschließenden 4:1-Sieg gegen den Oberösterreicher Josef Elias Wimmer ins Semifinale eingezogen. Dort revanchierte er sich beim Wiener Oskar Charlesworth für die Finalniederlage beim Grand Prix im vergangenen November – ein glatter 4:0-Sieg.

Über fünf Stunden Spielzeit

Im Finale gegen den Wiener Philipp Koch geriet Liedtke nach einem Patzer in der entscheidenden Phase des ersten Frames mit 0:1 in Rückstand, holte dann aber die folgenden beiden Durchgänge zu einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung auf. Zu wenig effiziente Chancen-Auswertung brachten Liedtke dann erneut in Rückstand – 2:3. Er kämpfte sich aber zurück, antwortete mit konsequenterem Safe-Spiel und reduzierter Fehlerquote und holte sich nach knapp über fünf Stunden Spielzeit mit einem 4:3-Sieg seinen ersten Grand-Prix-Triumph in der Austrian Snooker League.

Liedtke: „Ich bin sprachlos“

„Ich bin sprachlos. Es war natürlich das ganz große Ziel, heute zu gewinnen. Man arbeitet so lange darauf hin und ich war auch schon einmal in einem Finale in einem Decider“, sagt Liedtke mit Verweis auf den Entscheidungsframe. „Zum Glück war heute der Verlauf dann auf meiner Seite. Es war ein sehr nervenaufreibendes Spiel, weil es auch für Philipp um den ersten Grand-Prix-Sieg gegangen ist. Dieser Erfolg gibt mir auf alle Fälle viel Auftrieb für die kommenden Wettkämpfe.“