Den Abschluss des Raiffeisen Club Eastcups bildete ein Riesentorlauf am Ötscher, bei dem gleichzeitig auch die niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Snowboarden stattfanden. Dem erst zwölfjährigen Florian Zauner aus Hofamt Priel, der für die Union Trendsport Weichberger an den Start ging, gelang ein sensationeller Lauf.

Dadurch holte er nicht nur den Sieg in der Schülerklasse I, sondern kürte sich auch zum niederösterreichischen Landesmeister in der Schülerklasse. Sein Team- und Schulkollege Benjamin Parich aus Marbach schrammte trotz eines beherzten Rennens knapp am Stockerl vorbei und belegte den undankbaren vierten Platz.

Niklas Zauner, der sich den Landesmeistertitel in der Schülerklasse in den letzten Jahren gesichert hatte, musste somit bei diesem Rennen seinem Bruder den Vortritt lassen. Er heimste jedoch trotzdem Medaillen ein. Der Snowboarder siegte in der Klasse Jugend I und gewann Silber in der Landeswertung Jugend. Elke und Christoph Zauner trugen ebenfalls zum Erfolg der Bezirkssportler bei. Sie holten jeweils eine Bronzemedaille in der Landeswertung in der allgemeinen Klasse.

In den kommenden Wochen finden die Staatsmeisterschaften Alpin und das NASH Finale statt. Der junge Landesmeister Florian fiebert jetzt schon dem Saisonhighlight, den Staatsmeisterschaften Alpin in Radstadt, entgegen, wo er sein Ziel, eine Medaille zu erkämpfen, unbedingt erreichen möchte.