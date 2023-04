Hofamt Prielerin Zauner jubelt gleich dreifach

Werbung

Im Herbst ist Eva Zauner von der Volksschule Persenbeug in die MD Mittelschule Lilienfeld gewechselt – um ihrem Hobby, dem Snowboarden, intensiver nachgehen zu können. Erstmals konnte die Schule auch eine eigene Mädchenmannschaft für die Schulmeisterschaften im Snowboard-Boardercross stellen. Eva qualifizierte sich dabei mit ihren Mannschaftskolleginnen am Annaberg (Bezirk Lilienfeld) souverän als schnellste Unterstufenmannschaft Niederösterreichs für das Bundesfinale in Gosau. Dort fixierte das Team dann den Vizebundesmeistertitel.

Zwei Tage später ging es zu den österreichischen Meisterschaften im Snowboard alpin nach Haus/Ennstal. Der Vereinskollege von der Union Trendsport Weichberger, der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Benjamin Karl, landete im Parallelriesentorlauf auf dem undankbaren vierten Platz. Eva konnte sich in ihrer Paradedisziplin den österreichischen Vizemeistertitel sichern. Am nächsten Tag erreichte sie beim Parallelslalom den dritten Platz. Bemerkenswert war dabei, dass in ihrer Klasse U13 weiblich an beiden Tagen alle sechs Medaillen nach Niederösterreich gingen, während ansonsten die Läufer aus der Steiermark, Kärnten und Oberösterreich im Medaillenspiegel den Ton angaben.

Nachdem die erst elfjährige Hofamt Prielerin nächste Saison noch einmal in der Klasse U13 starten darf, wird jetzt schon ein Ziel fürs nächste Jahr ausgegeben: Ein österreichischer Meistertitel soll folgen.