Spannung auf letzten Metern

Knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen an der Startlinie beim Crosslauf in Kapelln. Bei windigen Bedingungen fiel der Startschuss zum 5-Kilometer-Hauptlauf.

Die Strecke musste aufgrund von Schlägerungsarbeiten gekürzt werden. Die abwechslungsreiche Runde wurde einem typischen Crosslauf gerecht und führte über Wald- und Schotterwege. Auf der anspruchsvollen Strecke liefen die Athletinnen und Athleten noch in Gruppen gemeinsam. Die finale Platzierung auf dem Siegespodest wurde auf den letzten 200 Metern, die leicht bergab gingen, beim Zielsprint entschieden.

Daniel Binder vom Laufclub Ybbs hatte noch mehr Kraft auf den letzten Metern. Er sicherte sich den Gesamtsieg in 15:45 Minuten nur eine Sekunde vor Roland Hinterhofer (LC Kapelln). Knapp dahinter komplettierte Markus Charvat (LC Kapelln) das Siegespodest. Bei den Damen feierte Angela Hintermayer vor Romana Horatschek (beide ASK McDonald’s Loosdorf) den Tagessieg. Bronze erreichte Jungtalent Susanna Hofinger aus Kapelln.

Neben Daniel Binder holte auch Jürgen Zehetner mit dem dritten Rang in der M30 in 16:47 Minuten eine Medaille für den LC Ybbs. Kein Lauf ohne die Athleten vom HSV Melk. Manuel Gansch und Herbert Sandwieser liefen nahezu das gesamte Rennen gemeinsam. Gansch setzte sich beim letzten Anstieg knapp vor der Ziellinie etwas von seinem Vereinskollegen ab und beendete das Rennen nach 16:08 Minuten. Damit belegte er Rang vier in der Gesamtwertung und holte die Silbermedaille in der M40. Herbert Sandwieser landete mit 16:29 Minuten auf Rang drei in der M40.