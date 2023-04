Erstes internationales Edelmetall für Blindenmarkterin Sabrina Czihak

Werbung

Acht verschiedene Nationen haben beim 3. International Grazer Acro Cup um Edelmetall gekämpft. Mittendrin: die Blindenmarkterin Sabrina Czihak, die zusammen mit der gebürtigen Ukrainerin Anastasia Podolska, zur Zeit wohnhaft in Mauternbach, angetreten ist – beide sind Vereinskolleginnen beim LZ USA (Union Sportakrobatik) Krems, zu dem Sabrina gewechselt ist.

Das Duo startete in der Klasse Jugend 2 Damenpaar, in der sich nicht weniger als 19 nationale und internationale Damenpaare maßen.

Nach Rang fünf noch einmal verbessert

Der Wettkampf begann schon vielversprechend. Am Samstag erreichten Sabrina und Anastasia mit einer gelungenen Kür in der Qualifikation den fünften Platz. Und am Sonntag konnten die beiden im Finale ihre Leistung nochmals steigern: Mit einer sehr guten Kür überzeugten sie die Kampfrichter und sicherten sich damit den dritten Platz – Bronze beim International Grazer Acro Cup!

Foto: privat

Das nächste Ziel ist, beim nächsten internationalen Wettbewerb eine ebenso gute Leistung abzuliefern – und zwar bereits beim Mäußnest Acro Cup in Albershausen (Deutschland), der von 13. bis 16. April stattfindet.