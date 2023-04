Manker Kegler feiern Kantersieg

Werbung

Im Heimspiel gegen den BSV Voith St. Pölten III zeigten die Manker Startspieler ihren Siegeswillen. Matthias Reiter mit 565 Kegeln und Harald Rabl mit 564 Kegeln ließen dabei ihren Gegnern keine Chance. Manfred Erber musste sich mit 505 Kegeln geschlagen geben, während Stefan Blumauer mit Tagesbestleistung von 587 Kegeln klar gewann. Damit lautete der Zwischenstand 3:1 mit einem Vorsprung von 139 Kegeln vor dem finalen Durchgang. Die beiden Schlussspieler Michael Dvorak und Ernst Ekker machten es ihren Vereinskollegen gleich und holten mit Bravour zwei weitere Siege. Damit gewann der KV Mank klar mit 7:1 und einem Vorsprung von 238 Kegeln.

In der Herren A-Liga West gegen den TSK Langenrohr musste sich der KV Mank mit 1:5 und einem Rückstand von 76 Kegeln klar geschlagen geben. In der B-Liga West I traf der KV Mank auf den aktuellen Tabellenführer und großen Favoriten, den WSV Voest Alpine Krems. Die Manker Mannschaft verlor klar mit 1:5. Bei den Einzel Landesmeisterschaften aller Klassen sicherte sich Christine Gansch in der Ü60 den zweiten Platz. Notburga Sandler belegte den dritten Rang. Damit qualifizierten sich beide für die Staatsmeisterschaften im Mai.