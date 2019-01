Mit 119 Schützen, darunter 19 Jugendschützen, waren die Bezirksmeisterschaften Luftgewehr/Luftpistole am vergangenen Wochenende in Mank ein Event der Extraklasse. „Es gab wirklich eine Spitzenbeteiligung. So viele Schützen waren schon lange nicht dabei“, spricht Oberschützenmeister Gerhard Leichtfried von einer „äußerst erfolgreichen Veranstaltung“.

Gegen die Konkurrenten von Leonhofen und Frankenfels waren die Manker Schützen eine Klasse für sich. Notburga Sandler stellte in der Kategorie Seniorinnen 2 aufgelegt mit 421 Ringen einen neuen Bezirksrekord auf. Überlegen Gold sicherten sich auch Angela (Frauen aufgelegt) und Markus Fohrafellner (Senioren 1 aufgelegt) sowie Michal Podolak (Männer stehend frei). Letzterer wusste mit 625,8 Punkten besonders zu beeindrucken. „Mit diesem Wert könnte er bei jeder Welt- oder Europameisterschaft mitmachen“, zieht Leichtfried den Hut vor dem mehrfachen Staats- und Europameister.

Helga Pfeffer mit doppeltem Triumph

Leichtfried selbst sowie Gerlinde Leichtfried holten jeweils Gold bei den Senioren im Luftpistolenbewerb. Zusammen mit David Vlasins erstem Platz im Jugendbewerb kamen die Manker auf nicht weniger als 20 Medaillen.

Erfolgreich absolvierten auch die Leonhofner Sportschützen die Bezirksmeisterschaften: jeweils Gold für die Luftgewehrschützen Doris Zemann (Frauen stehend frei) und Andreas Ebenführer (Männer aufgelegt). Die Leonhofner Jugend fuhr mit fünf Medaillen nach Hause.

Der Höhepunkt war schließlich die Ehrung des Bezirksschützenkönigs in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole. Erstmals sicherte sich mit der Kilberin Helga Pfeffer eine Sportschützin den Titel in beiden Sportarten.