Mit Geduld und Präzision ging Herbert Kerndler von der Privilegierten Schützengesellschaft Ybbs in den letzten Wochen ans Werk. Und die Ausbeute des routinierten Schützen kann sich sehen lassen. Den Höhepunkt erlebte er bei den 37. österreichischen Meisterschaften der Senioren 3 in Linz.

In der Klasse „Kleinkaliber Gewehr“ entschied am Ende ein Zähler über Platz eins oder zwei. Kerndler gelangen 388 Punkte und gewann vor Josef Kolm, Vinzenz Dröscher und Josef Gruber, die allesamt 387 Zähler erzielten. Somit sicherte sich Kerndler die Goldmedaille in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Doch damit nicht genug: Bereits beim Landesfernwettkampf räumte der Ybbser Schütze ab. Gemeinsam mit Edith Miksche und Rudolf Miksche gewann er in der Mannschaft und sicherte sich zweimal den Sieg in den Bewerben „sitzend“ und „stehend“ (Senioren 3). Bei der Landesmeisterschaft in Hollabrunn musste er in beiden Disziplinen jeweils zwei weiteren Schützen den Vortritt lassen und holte zwei dritte Ränge.

„Wir freuen uns riesig über die Erfolge von Herbert Kerndler und den weiteren Schützen“, erklärte Ybbs-Schriftführerin Helga Reisinger abschließend.