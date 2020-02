Weite Wege ist die Familie Kretzl mittlerweile gewohnt: ob zur Jugendbundesliga-Vorrunde nach Klosterneuburg oder zum Training mit dem NÖ-Kader nach Blumau oder Thalgau am vergangenen Wochenende.

NOEN Im Salzburgerischen Thalgau trumpften Simon und Timon auf.

Die Marktgemeinde im Salzburger Flachgau war aber jedenfalls eine Reise wert: Beim Viertelfinale der Jugendbundesliga qualifizierten sich Timon und Simon Kretzl mit ihren zwei Mitstreitern des „Niederösterreich 2“-Teams für das Semifinal- und Finalwochenende von 6. bis 8. März. Im noch weiter entfernten Altach. „Dabei schießen beide erst seit vier Monaten freihändig“, zeigt sich Vater Andy Kretzl über seine beiden Luftpistolen-Asse mehr als stolz.

Timon steigt aufgrund seiner Top-Leistungen noch dazu in das „Niederösterreich 1“-Team auf. Und das bedeutet: Einer der beiden Zwillingsbrüder steht in Altach fix im Finale. Bis dahin wird mit Trainer Gerhard Stöhr weiter trainiert. Denn das große Ziel liegt noch weiter entfernt als Altach: die Olympischen Jugendspiele 2022 in Dakar, der Hauptstadt des Senegals.