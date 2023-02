Kretzl-Twins bei Europameisterschaft

Werbung

Die besten Luftdruckschützinnen und -schützen pilgern Anfang März nach Tallinn: In der estnischen Hauptstadt steigt von 5. bis 15. März die EM für Luftdruckwaffen.

Zwei Ybbser können dafür bald die Koffer packen: Simon und Timon Kretzl wurden zuerst von Nationaltrainer Sebastian Rosner und Juniorennationaltrainer Franz Roth für die EM-Teilnahme vorgeschlagen, was nun vom Präsidium des Österreichischen Schützenbunds bestätigt wurde. „Ich bin mit Stolz erfüllt“, ist die Freude bei Vater Andreas Kretzl groß. „Einen großen Anteil haben sicher die beiden Trainer, die die letzten zwei Jahre ein tolles Team geformt haben und ihnen auf ihrer Reise mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

480 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 41 Ländern

Letztlich ausschlaggebend für den Vorschlag waren die Leistungen der beiden 16-jährigen Zwillingsbrüder beim H&N-Cup in München am 27. und 28. Jänner – nach der EM einer der größten Bewerbe Europas mit über 480 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 41 Nationen. Simon und Timon traten an den beiden Tagen bei zwei Bewerben an – und waren bis auf einen polnischen Mitstreiter wieder mit Abstand die Jüngsten im Feld mit der bis zu 21 Jahre alten Konkurrenz.

Und gleich der Freitag hatte es in sich: Mit 567 Punkten schoss sich Simon als Achtbester von 48 Teilnehmern ins Finale. Und nicht nur das: Damit hatte Simon auch endlich – und deutlich – das EM-Limit von 561 Punkten geknackt. Nach schwankenden Leistungen in den vergangenen Monaten eine Genugtuung. „Da ist ein großer Druck von seinen Schultern gefallen“, sagt Andreas Kretzl. Im Finale erreichte Simon Rang sieben. Bruder Timon, der bereits vor dem Jahreswechsel das EM-Limit geschossen hatte, musste sich nach einem verpatzten Start mit Rang 22 begnügen. Am Samstag belegte Timon dann Rang 25, Simon Rang 38.

Eine Woche später legten die Kretzl-Twins in heimischen Gefilden nach. Zuerst wartete am Freitag vergangener Woche die NÖ Landesmeisterschaft in St. Pölten, die Timon drei Punkte vor Simon gewann. Beide qualifizierten sich dadurch für die Staatsmeisterschaft am 2. April in Rif (Salzburg).

Am Samstag traten die Zwillingsbrüder dann beim Ranglistenbewerb in Linz an – und konnten wieder überzeugen: Timon mit 555 und 558 Punkten, Simon mit 550 und 557 Punkten.

Diese Woche geht‘s dann gleich ins Salzburger Flachgau: In Thalgau steigt das Viertelfinale der Bundesliga, bei dem Simon und Timon für den HSV St. Pölten gegen den SV Hohenau antreten.