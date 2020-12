Während die Kajaks derzeit sowieso saisonbedingt ruhen, würden sich Simon und Timon normalerweise gerade in ihrer zweiten Paradedisziplin – mit der Luftpistole – mit der Konkurrenz messen. Anfang Dezember wäre die erste Runde der Jugendbundesliga am Programm gestanden, in der sich die beiden ÖKB-Zelking-Schützen vergangene Saison zu Bundesliga-Siegern kürten.

Mit rund einmonatiger Verspätung soll es Mitte Jänner dann endlich losgehen. Aber Simon und Timon sind nicht untätig. „Die Buben schießen gut – sie sind da, wo sie sein sollen. Aber die Wettkämpfe gehen ihnen natürlich ab – wie jedem Sportler“, gibt Vater Andy Kretzl einen Einblick.

„Das Ganze ist auch dem Österreichischen Schützenbund nicht verborgen geblieben.“ Andy Kretzl

Beinahe täglich trainieren die beiden Zwillinge – ob am Schießstand im Keller, im eigens eingerichteten Kraftraum daheim oder mit Laufen. Und natürlich wird auch schon am Ergometer für die nächste Kajaksaison „gepaddelt“.

Das Training beim Schießen hat aber eine neue Qualität bekommen, wie Andy Kretzl stolz erklärt: „Simon und Timon sind ins österreichische Talenteförderprogramm aufgenommen worden.“ In die sogenannten Talentegruppe Pistole des Österreichischen Schützenbunds werden die besten Nachwuchsschützen aufgenommen und erhalten spezielle Trainings, um den Sport noch professioneller betreiben zu können.

Üben mit deutscher Spitzensportlerin

Dafür steht ein umfangreiches Kursprogramm zur Verfügung. Coronabedingt wird derzeit über Videokonferenzen trainiert, derzeit gibt es einmal pro Woche für eineinhalb Stunden Life-Kinetik-Übungen mit der deutschen Olympia-Zweiten Monika Karsch. „Übungen für das Gehirn, um die Konzentration zu steigern“, fasst Andy Kretzl zusammen. Auf spielerische Art und Weise vermittelt Karsch den beiden Brüdern Gleichklang und Balance – beispielsweise durch Jonglieren oder Atemübungen. „Es gefällt uns sehr gut“, lachen Simon und Timon unisono.

Ausschlaggebend für die Aufnahme in das Spitzenprogramm waren die Erfolge in der vergangenen Saison: vom angesprochenen Bundesligasieg bis zum Doppelsieg im Finale des RWS-Jugendcups, der inoffiziellen Jugendstaatsmeisterschaft. „Das Ganze ist auch dem Österreichischen Schützenbund nicht verborgen geblieben“, ist Andy Kretzl stolz.

Und einen weiteren Schritt haben die beiden Schüler vor Kurzem in Richtung Profisport gemacht: Sie werden nun auch durch den Niederösterreichischen Spitzensportkader gefördert – sowohl fürs Schießen als auch fürs Kajakfahren.

Der letzte Bewerb, den Simon und Timon bestritten haben, war der Bezirksfernwettkampf, der im Herbst über fünf Runden ausgetragen wurde. Timon fing Simon dabei in der letzten Runde noch ab, um die Klasse Jugend 2 für sich zu entscheiden. Umso bemerkenswerter: Mit 1.417 Punkten wäre Timon sogar ex aequo mit Philipp Stöhr Zweiter in der Männer-Klasse gewesen, knapp dahinter auf Platz drei würde Simon mit seinen 1.413 Zählern liegen.

Ein Fernwettkampf steht nun noch bis zum Bundesligastart an – und es ist eine Premiere für die Kretzl-Twins. Erstmals werden sie beim Bewerb „International Online Shooting Championship“, der am 12. und 13. Dezember steigt, mitmachen. Dabei messen sich die beiden mit den besten Schützen der Welt, geschossen werden jeweils 60 statt 40 Schuss. „Wir schauen, wie weit wir kommen“, freut sich Andy Kretzl schon auf das Debüt für seine beiden Zwillingssöhne.