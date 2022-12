Kretzl-Zwillinge mit Topleistung in die Pause

Werbung

Debüts haben die Kretzl-Zwillinge schon viele gefeiert, am vierten Adventsonntag war es in der Bundesliga soweit. Und Simon und Timon trumpften, obwohl die beiden 16-Jährigen die mit Abstand jüngsten Teilnehmer waren, neuerlich auf.

Im Rahmen der Bundesliga duellieren sich österreichweit elf Teams. Die Zwillingsbrüder aus Ybbs treten dabei als Gastschützen des HSV St. Pölten zusammen mit Michael Lerchner und Marcel Gatterer an. Am Sonntag ist nun in Klosterneuburg die erste Hauptrunde in der sechs Mannschaften umfassenden Region Ost am Programm gestanden.

Drei Partien hatte jeder zu absolvieren. Simon glänzte dabei mit einem Sieg, Timon holte zwei Unentschieden beim ersten Auftritt in der höchsten Liga. „Ein sehr schöner Einstand“, freut sich Vater Andreas Kretzl.

Bis Weihnachten ist jetzt erst einmal Pause angesagt, nach den Feiertagen geht es mit Mental- und Personaltraining weiter, um sich auf die zahlreichen Bewerbe im Jänner vorzubereiten. „Damit die beiden gerüstet sind“, sagt Andreas Kretzl. Zum ersten Mal werden Simon und Timon am 7. Jänner bei der Bezirksmeisterschaft wieder im Einsatz sein.