Leonhofner Jugend am Podest

Werbung

Die Jungschützen stellten beim BFWK-Finaltag in Leonhofen ihr Talent unter Beweis. Lara Balazova kürte sich mit 205 Ringen zur tagesbesten Schützin und gewann damit auch souverän die Gesamtwertung. Schwester Megane Balazova schaffte mit Bronze den Sprung aufs Podest. Kaitlyn Nestelberger belegte Rang fünf. Die drei jungen Talente bildeten die Mannschaft Leonhofen I und siegten in der Mannschaftswertung vor Frankenfels und Leonhofen II mit Noel Stegfellner, Jakob Böhm und Tristan Sommerer.

„Es freut mich, dass unser Training Früchte trägt“

Das Trainerteam rund um Andreas Ebenführer zeigte sich zufrieden: „Kaitlyn wurde Bezirks-, Megane Landesmeisterin und Lara siegte in der Landesliga. Sie schafften es, ihre Leistungen auch in der Wettbewerbssituation abzurufen. Gemeinsam entschieden sie auch die Mannschaftswertung in der Landesliga für sich. Es freut mich, dass unser Training Früchte trägt.“

In der Klasse Jugend II freute sich Aurelian Winter über den zweiten Platz. Knapp dahinter landeten seine beiden Teamkollegen Daniel Gallistl und Fabian Biber mit ebenso starken Leistungen. Aurelian und Daniel standen auch in der Landesliga erfolgreich am Start. Sie behaupteten sich gegenüber ihren Konkurrenten und belegten die Ränge vier beziehungsweise sieben.

Die Platzierung bedeutet eine erfolgreiche Qualifikation für die österreichischen Meisterschaften in Rif bei Salzburg. Gemeinsam mit ihren drei jungen Vereinskolleginnen und drei weiteren Sportschützen aus Leonhofen werden somit acht Sportlerinnen und Sportler vertreten sein.