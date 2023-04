Schützen aus dem Bezirk Melk sorgen für Medaillenregen

Werbung

Gold, Silber und Bronze: Die Schützinnen und Schützen aus dem Bezirk Melk haben bei der Österreichischen Meisterschaft in Rif in Salzburg Topleistungen gefeiert.

Angefangen bei den Luftpistole-Nachwuchsassen Simon und Timon Kretzl aus Ybbs. In ihrer Altersklasse der Jungschützen kürte sich Simon mit 365 Punkten zum österreichischen Meister, Zwillingsbruder Timon sicherte sich mit 363 Punkten gleich dahinter Silber. Und in der Mannschaft holten die beiden Schützen der SG Zelking zusammen mit Leon Berger Rang zwei. „Wir sind sehr zufrieden“, lobt Vater Andreas Kretzl, auch wenn vor allem bei Timon noch weit mehr drinnen gewesen wäre, nachdem er den Start verpatzt hatte.

Tolle Leistungen bei Leonhofnern

Viel Freude gab‘s auch bei den Talenten der Sportschützen Leonhofen. In der Kategorie Jugend 1 weiblich holte Kaitlyn Nestelberger Rang 23, Lara Balazova Rang 27 und Megane Balazova den 31. Platz. Zudem sicherte sich Aurelian Winter Rang 22 in der Kategorie Jugend 2 männlich. Daniel Gallistl musste den Wettkampf krankheitsbedingt abbrechen. „Alles in allem waren wir mit dem Abschneiden der Jugend sehr zufrieden, da es für sie teilweise die erste Österreichische Meisterschaft war und man eine gewisse Anspannung gesehen hat“, sagte Trainer Andreas Ebenführer.

Die erfolgreiche Leonhofner Abordnung: die Trainer Anita Zehetner (2. l.), Andreas Ebenführer (3. v. l.) und Daniela Ebenführer (2. v. r.) mit Megane Balazova, Daniel Gallistl, Kaitlyn Nestelberger, Aurelian Winter (v. l.) und Lara Balazova ( vorne liegend). Foto: SPS Leonhofen

Mit Medaillen im Gepäck reisten die Leonhofner Erwachsenen nach Hause. Manuel Zemann holte mit 423,4 Ringen Gold bei den Männern aufgelegt und erreicht Rang fünf in der Mannschaftswertung. Bei den Frauen aufgelegt belegte Anita Zehetner mit 414,6 Ringen den 13. Platz. In der Mannschaftswertung konnte sie zusammen mit Sabine Stöhr von der SG Zelking (19. Platz mit 411,2 Ringen) Silber bejubeln. Andreas Ebenführer holte bei den Senioren 1 aufgelegt mit 419,8 Ringen den 14. Platz. In der Mannschaftswertung triumphierte er mit Gold! Andreas Ebenführer: „Lob gab es auch vom Oberschützenmeister Rudolf Schmid: Wenn drei Starter mit je einer Medaille nach Hause kommen, muss man natürlich zufrieden sein.“

Drei Medaillen für die Sportschützen Leonhofen: Andreas Ebenführer, Anita Zehetner und Manuel Zemann (von links). Foto: SPS Leonhofen

Acht Medaillen für die Manker Sportschützen

Richtig abgeräumt haben auch die Manker Sportschützen. Nach den hervorragenden Ergebnissen bei der Landesmeisterschaft war die Erwartungshaltung bei Thomas Steiner, Notburga Sandler, Gerlinde Leichtfried, Angela und Markus Fohrafellner spürbar hoch. Die Manker Sportschützen konnten aber ihre Stärke umsetzen und durften über eine hervorragende Medaillen-Bilanz jubeln.

Besonders freuen durfte sich Burgi Sandler über ihren Vizemeistertitel – noch dazu an ihrem Geburtstag – mit einer Topleistung von 420,7 Ringen. Als Draufgabe gab es nochmals Silber mit der Mannschaft (Seniorinnen 2). Einen äußerst spannenden Wettkampf lieferten sich die Seniorinnen 1: Angela Fohrafellner war dem Sieg schon greifbar nahe, jedoch verfehlte sie mit den letzten Schüssen knapp die Goldmedaille – hauchdünne 0,3 Zehntel fehlten. Sie darf sich über den Vizemeistertitel freuen – mit hart erkämpften 420,6 Ringen. In der Mannschaft mit Gerlinde Leichtfried (Fünfte mit 419,4 Ringen) und Lydia Etzler (Priv. SV Gresten 1667) durfte dann über Gold gejubelt werden.

Die Manker Sportschützen feierten mit insgesamt nicht weniger als acht Medaillen einen perfekten Saisonabschluss: Burgi Sandler, Thomas Steiner, Angela Fohrafellner und Gerlinde Leichtfried (von links). Foto: SPS Mank-Texingtal

Thomas Steiner wurde ebenfalls Vizemeister mit herausragenden 424,5 Ringen (Senioren 2). Markus Fohrafellner startete bei den Senioren 1 und landete im guten Mittelfeld (414,6 Ringen).

Erstmals versuchten Angela Fohrafellner und Gerlinde Leichtfried ihr Glück mit der Luftpistole und holten bei ihrem Debütauftritt gleich Bronze in der Mannschaft. „Ein sensationelles Saisonende – Gratulation an alle“, sagte Manuela Fohrafellner, Schriftführerin der SPS Mank-Texingtal.