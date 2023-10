Siegreiche Ybbser Schützen

Helmut Teufl, Helga Reisinger und Erich Lang holten den Bezirksmeistertitel in ihrer jeweiligen Bewerbsklasse. Helmut Teufl sicherte sich den Titel knapp vor seinem Vereinskollegen Herbert Kerndler. Edith Miksche vom SG Ybbs/Donau freute sich in der Klasse Seniorinnen III über Silber. Das Trio belegt damit Rang eins in der Mannschaftswertung mit 1.149 Ringen. Helga Reisinger freute sich über 358 Ringe.

Gemeinsam mit Erich Lang, der sich mit 391 Ringen zum Bezirksmeister der Senioren A – Wertung krönte und Josef Bruckner holten sie als zweites Ybbser Team den dritten Platz in der Mannschaftswertung.