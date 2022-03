Timon Kretzl: Norwegen kann kommen

Mit seinen Topergebnissen hatte sich Timon Kretzl schon empfohlen, mittlerweile ist es fix: Der 15-jährige Ybbser in Diensten des SG Zelking wird zur Nachwuchs-Europameisterschaft in Norwegen (18. bis 23. März) abheben. Das Präsididium des Österreichischen Schützenbunds (ÖSB) folgte damit der Nominierung durch das Trainerteam.

Timon wird am 18. März in den Flieger nach Skandinavien steigen – begleitet von seinem Zwillingsbruder Simon. Am Sonntag, 20. März, wird er dann mit seiner Luftpistole im Einsatz sein – und das als einer der jüngsten Teilnehmer. Timon tritt in der Junioren-Klasse an, in der Schützen bis zum Alter von 21 Jahren schießen dürfen – also bis zu sechs Jahre älter als Timon.

Dass es möglich ist, mit der Konkurrenz mitzuhalten, hat Timon erst unlängst wieder eindrucksvoll bewiesen: Im Training kam er auf 571 Ringe, was bei der letzten EM Rang drei bedeutet hätte.

Aber auch daheim trumpfen die Kretzl-Zwillinge auf. Beim landesweiten Direktwettkampf holte sich Simon den Sieg, die Landesliga gewann dafür Timon. „Brüderlich aufgeteilt“, lacht der stolze Vater Andreas Kretzl.

Erster und zweiter Platz bei Landesmeisterschaften

Am vergangenen Wochenende stiegen in Klosterneuburg die Landesmeisterschaften. Und dort kürte sich wiederum Simon vor Timon zum Landesmeister in der Klasse der Jungschützen. Zusammen mit ihrem Trainer Gerhard Stöhr holte die SG-Zelking-Abordnung den vierten Rang in der Mannschaftswertung. Im Einzel wurde Stöhr Vierter bei den Senioren 2.

Bevor es nun nach Norwegen geht, steht noch Slowenien am Programm. Dieses Wochenende schießen Simon und Timon in der Hauptstadt Ljubljana, um sich für die europäische Jugendliga zu qualifizieren.