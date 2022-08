Timon Kretzl wer Beste in Bayern

Werbung

Wer schießt am besten? Das machen sich die beiden deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg alljährlich aus. Und eingeladen sind zu diesem Ländervergleichswettkampf auch Schützinnen und Schützen des Österreichischen Schützenbundes (ÖSB). So reisten als Teil des Jugendnationalteams auch die beiden Ybbser Zwillingsbrüder Simon und Timon Kretzl mit ihren Luftpistolen zur Olympiaanlage in München.

Zehn Schützen traten in der Juniorenklasse in zwei Runden an. Und Timon Kretzl war nicht zu schlagen: Mit 562 Punkten am Vormittag und 569 am Nachmittag gewann der 16-Jährige den internationalen Wettkampf, ÖSB-Kollege Korbinian Putz aus Oberösterreich wurde Dritter, Timons Bruder Simon holte den sechsten Platz. „Sensationell“, freute sich Vater Andreas Kretzl über den Erfolg in München. Es geht für die beiden Ybbser mit einem dichten Programm weiter: Von 1. bis 4. September steht in Eisenstadt die Pistolen-Staatsmeisterschaft am Programm, am 10. September wartet die Pistolen-Bezirksmeisterschaft in Scheibbs, die Simon derzeit anführt, und am 18. September steigt im Salzburger Rif der RWS-Cup, in dem ebenfalls Simon die Nase vorn hat. Dazwischen stehen Spezialtrainings an – und „nebenbei“ auch noch die Kajak-Staatsmeisterschaft in Linz-Ottensheim (mehr auf Seite 71).