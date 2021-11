Titel wurde nach Mank geholt

Die Manker Schützinnen trumpften bei den österreichischen Meisterschaften im Luftgewehr in Innsbruck auf und sammelten zahlreiche Medaillen.

Die routinierte Sportschützin Angela Fohrafellner wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Nachdem sie sich bereits im Jahr 2018 bei den österreichischen Meisterschaften die Goldmedaille gesichert und sich 2017 und 2019 zur Vizemeisterin gekrönt hat, beweist die Mankerin abermals ihr Können. Fohrafellner darf sich nach den diesjährigen Meisterschaften erneut über den österreichischen Meistertitel in der Klasse Seniorinnen I im Luftgewehr (stehend aufgelegt) freuen.

Nur wenige Ringe dahinter schafft auch Gerlinde Leichtfried den Sprung aufs Stockerl und holt sich die Bronzemedaille. Die Treffsicherheit der beiden Mankerinnen und von Martina Pfeffer vom Schützenverein Frankenfels wurde mit der Goldmedaille im Mannschaftsbewerb belohnt.

Notburga Sandler, die in der Klasse Seniorinnen II Luftgewehr (stehend aufgelegt) an den Start ging, freute sich im Einzelbewerb über den siebten Rang. Gemeinsam mit Elisabeth Trötthan vom SV Gars am Kamp und Edith Zecha vom HSV ZV St. Pölten stellten die Seniorinnen einen neuen österreichischen Rekord in ihrer Wertungsklasse auf und holten somit Mannschaftsgold.