Ybbser Kretzl-Twins heben nach Südkorea ab

„Wir sind begeistert“, strahlt Vater Andreas Kretzl. Seine beiden Zwillingssöhne Simon und Timon Kretzl wurden vom Österreichischen Schützenbund (ÖSB) für die ISSF-Junioren-Weltmeisterschaft in Changwon in Südkorea nominiert. „Das jahrelange Training macht sich bezahlt. Jetzt geben wir noch einmal Vollgas, trainieren jeden Tag bis zu zweimal“, erzählt Andreas Kretzl.

Die beiden bald 17-jährigen Ybbser werden mit ihren Luftpistolen jeweils im Einzel und mit Nationalkader-Kollegen Korbinian Putz im Team antreten. Mit Putz hatten sie schon beim Weltcup im deutschen Suhl mit Rang sechs einen Topplatz erreicht. „Das Ziel ist ein Platz im Mittelfeld, alles andere wäre eine Sensation“, verweist Andreas Kretzl auf die starke Konkurrenz vor allem aus Asien.

Am 12. Juli geht's über München in die südkoreanische Hauptstadt Seoul und dann weiter in den Süden des Landes nach Changwon. Die Generalprobe absolvieren die beiden von 27. Juni bis 2. Juli im tschechischen Pilsen.