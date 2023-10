Ybbser Kretzl-Zwillinge feiern Doppelsieg

Sie sind eine Klasse für sich: die 17-jährigen Ybbser Zwillingsbrüder Timon und Simon Kretzl. Mit ihren Luftpistolen haben die beiden Schützen der SG Zelking beim Finale des RWS-Cups einen Doppelsieg gefeiert.

Nach vier Vorrunden trafen sich nun die besten Schützinnen und Schützen aus ganz Österreich beim Finale in Rif, Salzburg. Zwei Wettkämpfe – einer am Vormittag und einer am Nachmittag – standen am Programm. Für das Endergebnis wurden dann die Punkte zusammengezählt.

Timon und Simon traten zum letzten Mal in der – dieses Mal gemischten – „JungschützInnenklasse“ an. Grundsätzlich sind dabei 40 Schuss pro Wettkampf abzugeben – die Kretzl-Twins schossen außer Konkurrenz aber 60 Schuss.

Steigerung beim zweiten Wettkampf

„Beim ersten Wettkampf ist es mir relativ gut gegangen, ich habe aber viele Fehler gemacht. Das habe ich versucht, im zweiten Wettkampf besser zu machen“, erzählt Timon. Ähnlich war's bei Simon: „Mir ist es beim ersten Wettkampf nicht so gut gegangen, beim zweiten dann aber besser.“

Timon schoss zuerst 554 und dann 559 Punkte, womit er sich klar den Sieg holte – vor Simon mit 543 und 555 Punkten. Timon gewann damit die „JungschützInnenklasse“, hätte aber auch bei den älteren „Junioren“ gewonnen. Timons Topleistungen spiegeln sich zudem in der offiziellen österreichischen 10-Meter-Luftpistolen-Rangliste wider: Timon belegt derzeit Rang zwei hinter Richard Zechmeister (Jahrgang 1975) und Daniel Kral (Jahrgang 1998).

Am vergangenen Wochenende schossen die Kretzl-Zwillinge bei den Vereinsmeisterschaften des HSV St. Pölten. Mit der Luftpistole verpasste Timon bei Ringgleichheit von 371 nur aufgrund weniger Innenzehner den Titel und wurde Zweiter. Mit 370 Ringen und nur einem Innenzehner weniger als der Drittplatzierte holte Simon den vierten Platz. Mit der Pistole war es dann ebenso spannend: Simon sicherte sich mit 371 Punkten und einem Innenzehner mehr den Vereinsmeistertitel vor Timon.