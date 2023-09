Ybbser Timon Kretzl: Mit Rekord zum Jugendmeister-Titel

Sie wächst und wächst: die Medaillensammlung der beiden Ybbser Schützentalente Timon und Simon Kretzl. Ihre jüngsten Erfolge haben die beiden 17-jährigen Zwillingsbrüder, die für die SG Zelking und den HSV St. Pölten schießen, in Schwoich gefeiert.

In der Tiroler Gemeinde in der Nähe von Kufstein hat sich die österreichische Schützenelite zur Staatsmeisterschaft getroffen. Timon und Simon traten mit ihren Kleinkaliber-Pistolen im Schnellfeuerbewerb und im „normalen“ Pistolenbewerb an.

Nach dreieinhalb Stunden Anfahrt wartete am Donnerstagabend noch ein Training. Am Freitagvormittag wurde es dann zuerst beim Pistolen-Bewerb heiß. Und der Start war top! Timon verpasste den Sieg nur um einen Ring und holte sich damit die Silbermedaille. Simon verpasste knapp das Podest, belegte mit Rang vier aber trotzdem einen Spitzenplatz.

Den eigenen Rekord deutlich übertroffen

Danach wartete dann der Schnellfeuerbewerb – eine spezielle Disziplin, in der die Schützinnen und Schützen unter großem Zeitdruck die Schüsse abgegen müssen. Und Timon wuchs über sich hinaus: Mit 356 Punkten pulverisierte er den von ihm selbst aufgestellten österreichischen Rekord von 332 Punkten und kürte sich zum österreichischen Jugendmeister. Simon ging es nicht ganz so gut, wurde aber trotzdem noch Sechster. Aber auch Simon fuhr mit einer Medaille nach Hause: Zusammen mit ÖSB-Kollegen Sebastian Wagner holten Simon und Timon Silber in der Mannschaftswertung.

„Es ist toll. Ich hatte viel trainiert, aber es war auch ein bisschen Glück dabei“, freut sich Timon über den Titel, bleibt aber bescheiden. Simon empfand die Staatsmeisterschaft als „mittelmäßig“, der Bewegunsablauf sei nicht harmonisch genug gewesen: „Das Abziehen und die Visierung waren wieder das Problem“, schildert Simon. Jetzt steht bei den Ybbser Zwillingsbrüdern erst einmal wieder die Schule im Mittelpunkt. Mit dem Schießen geht’s dann im Oktober weiter.