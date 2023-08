Ybbser Timon Kretzl trumpft in Bayern auf

Erst im Juli kämpften Simon und Timon Kretzl bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Südkorea um Topplätze (die NÖN berichtete). Nun ging’s für die beiden 17-jährigen Zwillingsbrüder aus Ybbs für ein Wochenende zum Ländervergleichswettkampf ins Olympiazentrum nach München.

Dort messen sich traditionellerweise Schützinnen und Schützen der beiden deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Eingeladen sind auch jene des Österreichischen Schützenbunds (ÖSB). Zwei Wettkämpfe standen am Programm, einer am späten Vormittag, einer am Nachmittag. Und sie verliefen unterschiedlich für die Kretzl-Twins.

„Beim ersten ging’s mir besser, beim zweiten hatte ich zwei gute Phasen und vier Phasen, in denen es mir nicht so gut gegangen ist“, lässt Simon die Wettkämpfe Revue passieren. Zuerst erreichte er 557 Punkte, danach dann 551. Simon belegte schließlich Rang fünf in der Klasse Junioren II männlich, weil der zweite Wettkampf gewertet wurde.

Timon: „Ich bin zufrieden“

Praktisch umgekehrt war die Situation bei Timon. Bei Durchgang eins blieb mit 553 Punkten noch Luft nach oben. Im zweiten Wettkampf trumpfte Timon dafür auf: 571 Punkte zauberte er auf die Scheibe. Damit gewann er nicht nur die Klasse Junioren II männlich, sondern war der zweitbeste Schütze des gesamten Turniers. „Ich bin zufrieden“, sagt Timon und verweist darauf, dass die zwei Wettkämpfe an einem Tag nicht einfach zu stemmen waren: „Ich habe schon gemerkt, dass es anstrengend war am Schluss.“

Nun legen die Kretzl-Zwillinge die Luftpistole erst einmal beiseite und tauschen sie gegen die Pistole mit scharfer Munition. Denn damit sind sie nun bis Mitte September bei den Landes-, Bezirks- und Staatsmeisterschaften im Einsatz.