Endlich wieder die Vereinsmeister gekürt

Zwei Jahre mussten die Skiasse der Sportunion Texingtal warten, das Warten hat sich aber ausgezahlt: Bei Kaiserwetter konnten sie auf der Fuchswaldpiste in Lackenhof ihre Vereinsmeisterschaft austragen. „Die Piste war hart und griffig, dazu gab‘s Sonnenschein – perfekte Bedingungen“, schwärmt Reinhard Dollfuß von der Sportunion Texingtal.

51 Starter waren mit von der Partie und nahmen den Riesentorlauf in zwei Durchgängen in Angriff. Als Rennleiter fungierte Benjamin Schreivogl, Manfred Stadler gab den Streckenchef. Beide zeichneten auch für die Kurssetzung auf der 650 Meter langen Strecke mit einer Höhendifferenz von 185 Metern verantwortlich.

Elvira Fohrafellner und Manfred Stadler siegten

Die schnellste Texingtalerin am Ötscher war Elvira Fohrafellner (Jahrgang 1987). Mit zweimal Laufbestzeit bei den Damen (44,94 und 44,86 Sekunden) finishte sie mit der Topzeit von 1:29,80 Minuten. Bei den Herren zauberte der 1972 geborene Manfred Stadler die schnellste Zeit in den Schnee: Mit 42:04 und 41:70 Sekunden in Durchgang eins und zwei war seine Zeit von 1:23,74 Minuten nicht zu schlagen. Fohrafellner und Stadler sind somit die neuen Vereinsmeister der Ski-Sportunion Texingtal.

Zweitschnellste bei den Damen wurde Lena Stadler, die sich den Sieg in der Allgemeinen Klasse 1992 bis 2000 sicherte. Bei den Herren war Benjamin Schreivogl der Zweitschnellste.