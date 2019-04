Das Festzelt der diesjährigen Landesausstellung in Wiener Neustadt bildete den Rahmen für die Ehrung der niederösterreichischen Staatsmeister von 2018 durch Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Insgesamt wurden über 120 Einzelstaatsmeistern und 16 Mannschaftsstaatsmeistern Ehrungen für ihre ausgezeichneten sportlichen Leistungen überreicht. In rund 40 verschiedenen Sportarten behielten die niederösterreichischen Sportler die Oberhand.

Franz Galuska aus Hürm freute sich als einziger Bezirkssportler über diese Ehrung. Der Gewichtheber vom SK Loosdorf feierte bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der Bezirkssporthalle in Braunau in Oberösterreich seinen Titel. Nachdem er drei Kilo abgenommen hatte, trat er in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm an. Er legte eine fehlerlose Serie von sechs Gutversuchen auf die Bühne. 45 Jahre nach seinem ersten Meistertitel krönte er sich zum dreifachen Staatsmeister im Reißen, Stoßen und im Zweikampf. Auch in anderen Bewerben zeigte er sein Können. Der Europa- und Weltmeister bei den Senioren holte sich unter anderem in Salzburg bei den Masters die Goldmedaille. Mit seinem 61,3 Kilogramm Körpergewicht gelangen ihm 65 Kilogramm im Reißen und 88 Kilogramm im Stoßen.

Durch diese Ehrungen in Wiener Neustadt bedankte sich das Sportland Niederösterreich bei den Athleten für ihr ehrgeiziges Engagement und zeigte auch ihre wichtige Vorbildwirkung für die jungen Nachwuchssportler auf.