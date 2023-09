Talente des NFKC Ybbs glänzen bei Staatsmeisterschaft

Mit vier Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging der NFKC Ybbs bei den Stand-up-Paddel-Staatsmeisterschaften in Wels an den Start. Und die Ybbser Paddlerinnen und Paddler räumten ab.

Boas Mistelbauer-Obernberger wurde in der Kategorie U18 Jugend-Staatsmeister über die Kurzdistanz – im August hatte er sich bereits über 200 Meter zum Sprint-Staatsmeister gekürt. In der Kategorie Jugend Damen sicherte sich Anouk Schagerl den Vizestaatsmeistertitel der U18-Damen.

Anouk Schagerl (rechts) paddelte bei den U18-Damen zur Silbermedaille. Foto: NFKC Ybbs

Zudem finishte Andreas Mistelbauer-Obernberger in der Langdistanz über neun Kilometer als Achter in der Österreich-Wertung und Milo Schagerl aus Ybbs schrammte mit dem vierten Rang nur knapp an einem Stockerlplatz in der Jugendklasse vorbei.