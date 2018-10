Beim Schullauf-Landesfinale in Traun qualifizierten sich acht Schüler vom Stiftsgymnasium Melk für das Bundesfinale im Juni.

Insgesamt standen zehn Melker Athleten beim Landesfinale am Start. Bei den jüngeren Altersklassen waren die Teilnehmerfelder mit über 100 Schülern wieder stark besetzt. Somit war das Ziel, einen Platz unter den ersten 30 zu erreichen, um sich für das Finale zu qualifizieren, schwer. Trotzdem zeigten die Athleten vom Stiftsgymnasium Melk mit hervorragenden Platzierungen auf.

Die 16-jährige Clara Berger holte in der Altersklasse U20 die Silbermedaille. Sie benötigte für die 2.100 Meter 8:28 Minuten und musste sich nur Katharina Götschl (HTL Waidhofen/Ybbs) geschlagen geben.

Niklas Blauensteiner, der in der Altersklasse U14 startete, freute sich über den siebten Platz. Amelie Fohrafellner machte es ihm gleich und lief ebenfalls auf Rang sieben in der Altersklasse U12. Theresa Lebhard kam kurz nach Amelie Fohrafellner ins Ziel und belegte den 13. Platz. Auch Paul Steiner qualifizierte sich mit Rang 13 für das Bundesfinale. Neben diesen Athleten freuten sich noch Leonie Scheer, die in ihrer Altersklasse den 17. Platz erreichte, Bernadette Kern mit Rang 24 und Mona Blauensteiner auf Platz 26 über ihre Ergebnisse und die Qualifikation für das Schullauf-Bundesfinale im Juni.