Herbstturnier in Hofamt Priel: Zielsicher zum Sieg

Die Stocksportler aus Hofamt Priel veranstalteten ihr bereits traditionelles Herbstturnier. Wie jedes Jahr fand das Event großen Anklang und 26 Mannschaften spielten um den Sieg. Unter anderem aus Bayern der SC Oberhummel, der schon seit über 20 Jahren die Freundschaft mit den Hofamt Prieler Stocksportlern pflegt.

Am ersten Turniertag holte sich Union Ladler Wang die Goldmedaille vor Voest Alpine Krems und Atus Rosenau. Am darauf folgenden Tag siegte der ESV St. Martin. Auf Rang zwei landete Union Reinsberg vor dem ASK Loosdorf. Im Mixed-Turnier war die Mannschaft der Union Ertl nicht zu schlagen. Sie verwiesen ESV Umdasch und Union Waldhausen auf Rang zwei und drei.

Als krönenden Abschluss nahm die Hofamt-Priel-Mannschaft an der Union Bundesmeisterschaft Mixed in Mondsee teil. Nach dem Landesmeistertitel erreichten sie den achten Rang, direkt hinter Union Ladler Wang.