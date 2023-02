Marbacher Stockschützen bejubeln Aufstieg

Werbung

Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des ESV Nibelungen Marbach: Erstmals hat der Verein den Aufstieg in die 2. Landesliga des Niederösterreichischen Eisstockverbandes geschafft.

Der Triumph gelang der Mannschaft, bestehend aus Jochen Riedler, Thomas Schroll, Werner Konrad, Michael Weinstabl und Stefan Nageler, beim Turnier der Unterliga Nord in Amstetten. Dank konstant guter Leistungen führten die Marbacher zwischenzeitlich sogar die Tabelle an. Unterm Strich erreichte das Team mit starken Leistungen in den entscheidenden Spielen den zweiten Platz hinter dem USC Grafenschlag und feierte damit den unerwarteten aber verdienten Aufstieg in die 2. Landesliga.

Und auch die Jugend des ESV Nibelungen Marbach – Rebekka Riedler, Nora Schroll, Hannah Fichtinger, Lena Kienberger, Katharina Köfinger, Mario Palmetshofer, Oliver Reuthner, Simon Höfinger und Paul Andrasch – hat Topergebnisse abgeliefert.

Österreichische Meistertitel nach Marbach geholt

Rebekka, Lena, Nora, Katharina und Hannah holten Mitte Dezember bei der U16-Landesmeisterschaft in St. Pölten den zweiten Platz. Bei der U14-Landesmeisterschaft Anfang Jänner trat der ESV mit zwei Teams an. Rebekka, Lena, Nora und Hannah glänzten mit Bronze, Mario, Oliver, Simon und Paul sicherten sich den fünften Platz. Eine Woche später in Ternitz kürte sich Rebekka in der NÖ-Auswahl 1 zur Österreichischen Meisterin, Lena und Nora belegten in der NÖ Auswahl 2 Rang elf. Einen ESV-Dreifachtriumph gab‘s am Tag darauf bei der Landesmeisterschaft im Zielwettbewerb: Nora kürte sich zur U14-Landesmeisterin vor Lena und Rebekka. Letztere holten zudem Silber und Bronze in der U16.

Die Österreichischen Meisterschaften im Zielwettbewerb warteten dann Ende Jänner. Da trumpfte Rebekka in der U16 auf und krönte sich zur Österreichischen Meisterin, Lena belegte Rang zwölf. In der U14 holte Rebekka Bronze vor Nora auf Platz vier und Lena auf dem zehnten Rang. Vergangenes Wochenende legte Rebekka dann noch mit der NÖ-Auswahl bei der Österreichischen Meisterschaft U14 in Peuerbach nach: Rang drei.